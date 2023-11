Walmart posúe AutoZone?

Nos últimos anos, houbo certa confusión e especulacións sobre a propiedade de AutoZone, un popular venda polo miúdo de pezas e accesorios para automóbiles. Unha idea errónea común é que Walmart, a corporación multinacional de venda polo miúdo, é propietaria de AutoZone. Non obstante, este non é o caso. Walmart non posúe AutoZone e as dúas empresas son entidades separadas.

AutoZone é unha empresa que cotiza en bolsa que opera independentemente de Walmart. Foi fundada en 1979 e desde entón creceu ata converterse nun dos maiores venda polo miúdo de recambios e accesorios para automóbiles dos Estados Unidos. Con máis de 6,000 tendas en todo o país, AutoZone consolidouse como un destino ideal para os entusiastas dos automóbiles e os mecánicos de bricolaxe.

Por outra banda, Walmart é un xigante de venda polo miúdo que opera unha ampla gama de tendas, incluíndo supermercados, hipermercados e grandes almacéns. Aínda que Walmart vende produtos para automóbiles, como aceite de motor, baterías de automóbiles e pneumáticos, non posúe AutoZone nin ningún outro minorista importante de pezas para automóbiles.

FAQ:

P: Podo atopar pezas de automóbiles en Walmart?

R: Si, Walmart ofrece unha selección de pezas e accesorios para automóbiles. Non obstante, para unha gama máis ampla e unha experiencia especializada, AutoZone e outros venda polo miúdo de automóbiles dedicados poden ser unha mellor opción.

P: Hai algunha conexión entre Walmart e AutoZone?

R: Aínda que non hai conexións de propiedade entre as dúas compañías, vale a pena sinalar que AutoZone e Walmart poden ter relacións comerciais como provedores e distribuidores.

P: AutoZone é unha subsidiaria de Walmart?

R: Non, AutoZone non é unha subsidiaria de Walmart. Funciona como unha empresa independente con dirección e accionistas propios.

En conclusión, Walmart non é propietario de AutoZone. Ambas as dúas empresas son entidades distintas na industria de venda polo miúdo, con AutoZone especializada en pezas e accesorios para automóbiles, mentres que Walmart ofrece unha ampla gama de produtos, incluíndo algúns artigos de automoción. É importante aclarar estes conceptos erróneos para garantir que se comparta información precisa entre consumidores e entusiastas.