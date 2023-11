By

Walmart ten algo parecido a prime?

No mundo das compras en liña, Amazon Prime converteuse en sinónimo de comodidade e vantaxes. Co seu envío rápido, ofertas exclusivas e acceso a servizos de streaming, non é de estrañar que moitos clientes se acheguen para converterse en membros Prime. Pero que pasa con Walmart? O xigante minorista ten unha oferta similar para competir con Amazon Prime? Imos averiguar.

Walmart+: un principal competidor?

Walmart lanzou o seu propio servizo de subscrición chamado Walmart+ en setembro de 2020. Aínda que pretende ofrecer unha experiencia similar a Amazon Prime, hai algunhas diferenzas clave. Walmart+ ofrece entrega gratuíta ilimitada en artigos aptos das tendas, descontos de combustible e a comodidade de Scan & Go en tendas seleccionadas. Non obstante, non inclúe servizos de streaming como Amazon Prime Video ou streaming de música.

FAQ:

1. Canto custa Walmart+?

A subscrición a Walmart+ ten un prezo de 12.95 dólares ao mes ou 98 dólares ao ano, o que a fai un pouco máis barata que a tarifa anual de 119 dólares de Amazon Prime.

2. Está Walmart+ dispoñible en todas partes?

Walmart+ está dispoñible nos Estados Unidos, pero a dispoñibilidade de certas funcións pode variar dependendo da túa localización.

3. Cales son os beneficios de Walmart+?

Walmart+ ofrece entrega gratuíta ilimitada en artigos aptos, descontos de combustible nas gasolineiras participantes e a comodidade de Scan & Go para facer compras nas tendas.

4. Podo cancelar a miña subscrición a Walmart+?

Si, podes cancelar a túa subscrición a Walmart+ en calquera momento. Non obstante, é importante ter en conta que as cotas de socio non son reembolsables.

Conclusión:

Aínda que Walmart + ofrece algunhas vantaxes que poden rivalizar con Amazon Prime, queda curto en termos de servizos de transmisión. Se buscas principalmente un envío rápido e beneficios na tenda, Walmart+ pode ser unha alternativa adecuada. Non obstante, se estás interesado nun paquete máis completo que inclúa entretemento en streaming, Amazon Prime segue sendo a mellor opción. En definitiva, a decisión entre ambos dependerá das túas preferencias e necesidades persoais.