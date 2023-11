A vacina contra o herpes zóster impídelle contraer zóster?

By

A vacina contra o zóster impide que se padezca?

O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela. Normalmente afecta a persoas maiores e persoas con sistemas inmunitarios debilitados. A boa noticia é que hai unha vacina dispoñible para previr o herpes zóster, pero garante unha protección completa? Afondemos nesta pregunta e exploremos os feitos.

A vacina contra o zóster, coñecida como Zostavax, foi moi utilizada desde a súa aprobación pola Food and Drug Administration (FDA) en 2006. Non obstante, en 2017, introduciuse unha vacina máis eficaz chamada Shingrix, que agora é a opción preferida para previr o herpes zóster. . Ambas vacinas funcionan aumentando a resposta do sistema inmunitario ao virus da varicela-zóster.

Aínda que a vacina contra o zóster reduce significativamente o risco de desenvolver zóster, non proporciona inmunidade completa. Segundo os Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC), a vacina Shingrix ten un 90% de eficacia na prevención do herpes zóster. Isto significa que aínda que fose vacinado, aínda hai unha pequena probabilidade de que poida desenvolver a infección. Non obstante, se ten herpes zóster despois de vacinarse, os síntomas adoitan ser máis leves e a duración da enfermidade é máis curta.

FAQ:

P: Quen debería poñerse a vacina contra o zóster?

R: O CDC recomenda que os adultos de 50 anos ou máis reciban a vacina contra Shingrix, independentemente de se xa tiveron herpes zóster antes ou recibiron a vacina anterior, Zostavax.

P: Cantas doses da vacina son necesarias?

R: A vacina Shingrix adminístrase en dúas doses, coa segunda dose de 2 a 6 meses despois da primeira dose.

P: Hai algún efecto secundario?

R: Como calquera vacina, a vacina contra o zóster pode causar efectos secundarios, incluíndo dor no lugar da inxección, dor muscular, fatiga e dor de cabeza. Estes efectos secundarios adoitan ser leves e temporais.

En conclusión, aínda que a vacina contra o zóster non garante unha protección completa contra o zóster, é moi eficaz para reducir o risco de desenvolver a infección. Recoméndase encarecidamente vacinarse para persoas de 50 ou máis anos para minimizar a gravidade e a duración dos síntomas do herpes zóster. Consulte co seu médico para determinar se a vacina contra o zóster é adecuada para vostede.