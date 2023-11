O iPhone ten un modo infantil?

Na era dixital actual, non é de estrañar que os nenos estean cada vez máis expostos a teléfonos intelixentes e tabletas. Coas súas interfaces intuitivas e amplas tendas de aplicacións, estes dispositivos convertéronse nunha fonte común de entretemento e educación para os nenos. Non obstante, os pais adoitan preocuparse polos riscos potenciais asociados ao acceso sen restricións a estes dispositivos. Aí é onde entra en xogo o "modo neno", unha función que ten como obxectivo crear un ambiente seguro e controlado para que os nenos usen teléfonos intelixentes ou tabletas.

Que é o modo infantil?

O modo infantil, tamén coñecido como control parental ou bloqueo infantil, é unha función que permite aos pais limitar e supervisar as actividades dos seus fillos nun dispositivo. Normalmente inclúe funcións como filtros de contido axeitados á idade, límites de tempo e restricións de acceso a determinadas aplicacións ou sitios web. O modo infantil ten como obxectivo lograr un equilibrio entre permitir que os nenos exploren e aprendan de forma independente ao tempo que se garante a súa seguridade e benestar no mundo dixital.

O iPhone ten un modo infantil?

Si, o iPhone ten un modo infantil, aínda que non se denomina explícitamente "modo neno". En cambio, Apple ofrece unha función chamada "Tempo de pantalla" que serve para un propósito similar. O tempo de pantalla permite aos pais establecer límites no uso das aplicacións, filtrar contido e restrinxir o acceso a determinadas funcións ou aplicacións. Ofrece un conxunto completo de ferramentas para xestionar o uso do dispositivo do neno e garantir unha experiencia dixital segura.

Como activar o tempo de pantalla no iPhone?

Para activar o tempo de pantalla nun iPhone, siga estes pasos:

1. Abre a aplicación Configuración.

2. Desprácese cara abaixo e toque "Hora da pantalla".

3. Toca "Activar o tempo de pantalla".

4. Seleccione "Este é o iPhone do meu fillo" ou "Este é o meu iPhone".

5. Establece un contrasinal que só ti coñeces.

6. Personaliza a configuración segundo as túas preferencias.

O tempo de pantalla está dispoñible en todos os iPhones?

Screen Time está dispoñible en iPhones con iOS 12 ou posterior. Non obstante, as funcións e configuracións específicas poden variar dependendo do modelo do dispositivo e da versión de iOS.

Conclusión

Coa crecente prevalencia de teléfonos intelixentes e tabletas na vida dos nenos, é fundamental que os pais dispoñan de ferramentas para garantir un ambiente dixital seguro e controlado. Aínda que o iPhone non ten un "modo neno" dedicado, a función Screen Time ofrece un conxunto completo de ferramentas de control parental. Ao activar o tempo de pantalla e personalizar a configuración, os pais poden conseguir un equilibrio entre permitir que os seus fillos exploren o mundo dixital e garantir a súa seguridade.