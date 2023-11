O COVID comeza cunha dor de garganta?

No medio da actual pandemia de COVID-19, é fundamental manterse informado sobre os distintos síntomas asociados ao virus. Aínda que a febre, a tose e a falta de aire son signos comúnmente coñecidos de COVID-19, houbo algunhas especulacións sobre se a dor de garganta tamén pode ser un indicador precoz. Afondemos neste tema e separemos a realidade da ficción.

Que é COVID-19?

O COVID-19, abreviatura de enfermidade coronavirus 2019, é unha enfermidade respiratoria altamente contaxiosa causada polo novo coronavirus SARS-CoV-2. Xurdiu por primeira vez en Wuhan, China, a finais de 2019 e desde entón estendeuse por todo o mundo, provocando millóns de infeccións e vítimas mortais.

Os primeiros síntomas do COVID-19

Os primeiros síntomas da COVID-19 máis frecuentes inclúen febre, tose seca e fatiga. Non obstante, a medida que se segue estudando o virus, os investigadores descubriron que os síntomas poden variar moito entre os individuos. Algunhas persoas poden experimentar dor de garganta como un dos primeiros signos de infección.

A dor de garganta é un síntoma común?

Aínda que a dor de garganta non é tan común como a febre ou a tose, observouse nun número significativo de casos de COVID-19. Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente o 13.9% dos pacientes experimentan dor de garganta como un síntoma precoz. Non obstante, é importante ter en conta que unha dor de garganta por si só non é suficiente para confirmar un diagnóstico de COVID-19, xa que tamén pode ser causada por outros factores como alerxias ou un resfriado común.

Cando debería preocuparse?

Se tes dor de garganta, é esencial controlar de preto os teus síntomas. Se vai acompañado doutros síntomas comúns da COVID-19, como febre, tose ou perda do gusto ou do olfacto, é recomendable buscar atención médica e facerse a proba do virus. Ademais, se estiveches en contacto estreito con alguén que deu positivo para COVID-19, é fundamental facerte a proba independentemente dos teus síntomas.

En conclusión

Aínda que a dor de garganta pode ser un síntoma precoz de COVID-19, non é tan frecuente como a febre ou a tose. Se experimentas dor de garganta xunto con outros síntomas comúns, é importante tomar as precaucións adecuadas, como autoillarse e facerse a proba. Lembra seguir as pautas das autoridades sanitarias e estar atento para protexerte a ti mesmo e aos demais da propagación do virus.