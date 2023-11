By

Consigues o teu 401k se deixas Walmart?

Cando se trata de aforros para a xubilación, moitos empregados confían nos seus plans 401k patrocinados polo empresario para garantir o seu futuro financeiro. Non obstante, que pasa co teu 401k se decides deixar o teu traballo en Walmart? Exploremos esta pregunta e aportemos algo de claridade ao respecto.

Que é un 401k?

Un 401k é un plan de aforro para a xubilación que ofrecen os empresarios aos seus empregados. Permite ás persoas achegar unha parte do seu salario a unha conta de investimento con vantaxe fiscal. Os empresarios adoitan igualar unha porcentaxe destas cotizacións, o que axuda aos empregados a crecer máis rápido os seus aforros para a xubilación.

Que pasa co teu 401k se deixas Walmart?

Se deixas o teu traballo en Walmart, tes varias opcións para o teu 401k. Podes optar por deixalo onde está, o que significa que podes manter os teus fondos investidos no plan Walmart 401k. Alternativamente, pode transferilo a unha conta de xubilación individual (IRA) ou transferilo ao plan de xubilación do seu novo empregador, se é elixible.

Podes retirar o teu 401k se deixas Walmart?

Si, podes retirar o teu 401k se saes de Walmart. Non obstante, xeralmente non se recomenda debido ás posibles implicacións fiscais e sancións. O cobramento dos teus 401k antes de alcanzar a idade de xubilación (59 anos e medio) pode provocar que se deba o imposto sobre a renda sobre o importe da retirada, así como unha sanción por retirada anticipada do 10%.

Cales son as vantaxes de pasar ao teu 401k?

Pasando o teu 401k a un plan de xubilación IRA ou doutro empresario ofrece varias vantaxes. En primeiro lugar, permite que os teus aforros para a xubilación sigan crecendo con impostos diferidos. Ademais, ao consolidar as súas contas de xubilación, pode ter unha visión máis clara dos seus investimentos e, potencialmente, reducir as taxas administrativas.

En conclusión, se decides saír de Walmart, tes opcións para o teu 401k. É fundamental considerar coidadosamente o mellor curso de acción para o seu futuro financeiro. Consultar cun asesor financeiro pode proporcionar orientación personalizada en función das súas circunstancias específicas. Lembre, o seu 401k é unha ferramenta esencial para garantir unha xubilación cómoda, así que tome decisións informadas para maximizar os seus beneficios.