Necesito unha terceira vacina contra o zóster?

Como a pandemia de COVID-19 segue dominando os titulares, é importante non esquecerse doutros problemas de saúde. Unha destas preocupacións é o herpes zóster, unha dolorosa infección viral causada polo virus da varicela-zoster, que tamén causa a varicela. Os Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC) recomendan que os adultos de 50 ou máis anos reciban dúas doses da vacina contra o zóster, coñecida como Shingrix, para protexerse contra esta condición potencialmente debilitante. Non obstante, unha pregunta común que xorde é se é necesaria unha terceira dose. Exploremos máis este tema.

Que é a vacina contra o zóster?

A vacina contra o zóster, Shingrix, é unha vacina moi eficaz que axuda a previr o herpes zóster e as súas complicacións. Adminístrase en dúas doses, coa segunda dose administrada de dous a seis meses despois da primeira. Shingrix recoméndase para adultos de 50 ou máis anos, aínda que tivesen previamente zóster ou recibisen a vacina máis antiga contra o zóster, Zostavax.

Por que pode ser necesaria unha terceira dose?

Aínda que o réxime de dúas doses de Shingrix ofrece unha forte protección contra o herpes zóster, os estudos demostraron que a eficacia da vacina pode diminuír co paso do tempo. Os CDC recomendan actualmente que as persoas con inmunodeficiencia moderada ou grave reciban unha terceira dose da vacina despois de completar a serie inicial de dúas doses. Esta dose adicional ten como obxectivo mellorar e prolongar a resposta inmune, proporcionando unha protección continua contra o herpes zóster.

Quen debería considerar unha terceira dose?

O CDC recomenda especificamente unha terceira dose de Shingrix para persoas que sufriron un transplante de órganos sólidos, un transplante de células nai hematopoyéticas ou que foron diagnosticadas con condicións que debilitan gravemente o sistema inmunitario. É importante consultar cun médico para determinar se entras nesta categoría e se unha terceira dose é adecuada para ti.

Conclusión

Aínda que a maioría dos individuos non necesitarán unha terceira dose da vacina contra o zóster, aqueles que están inmunodeprimidos poden beneficiarse da protección adicional que proporciona. Como sempre, é fundamental consultar cun profesional sanitario que poida avaliar as túas circunstancias individuais e proporcionar recomendacións personalizadas. Mantéñase informado, mantense protexido e priorice a súa saúde.