Os novos Game Studios brillan nos TIGA Awards 2023

O organismo comercial británico TIGA celebrou recentemente a súa cerimonia anual de entrega de premios, homenaxeando logros destacados na industria dos xogos. Os premios deste ano mostraron a innovación e a creatividade dos estudos de xogos emerxentes, destacando as súas contribucións ao panorama do xogo en constante evolución.

Da cerimonia saíu vitorioso Dlala Studios, que obtivo o prestixioso premio Game of the Year pola súa cativadora creación, Disney Illusion Island. Este xogo encantador non só conseguiu a máxima honra, senón que tamén acadou o título de Mellor xogo social, cautivando aos xogadores coa súa xogo envolvente e unha historia cativadora.

Ustwo Games emerxeu como outro gañador notable, obtendo recoñecemento en dúas categorías. Co seu xogo que provoca reflexións, Desta: The Memories Between, Ustwo Games non só gañou o premio á diversidade senón que tamén recibiu o galardón Creativity in Games. Desta: The Memories Between afonda en novas dimensións da narración, ofrecendo aos xogadores unha experiencia de xogo fresca e inmersiva.

Sumo Digital, un estudo destacado coñecido pola súa artesanía excepcional, conseguiu o premio ao Mellor Estudio Grande, unha proba da súa dedicación e talento. Ademais, tamén reclamaron a honra de ser o primeiro destinatario da nova categoría de Mellor Iniciativa de Desenvolvemento de Talentos. O compromiso de Sumo Digital por fomentar o talento e fomentar o crecemento dentro da industria gañou un merecido recoñecemento.

Os Premios TIGA 2023 introduciron dúas novas categorías para celebrar a excelencia en diferentes áreas. Playground Games gañou o premio Commitment to Workplace Wellbeing Award, mostrando a súa dedicación a fomentar un ambiente de traballo positivo. Mentres tanto, Rocksteady Studios foi honrado co premio Compromiso co ESG polas súas prácticas sostibles e responsables.

O recoñecemento estendeuse máis aló dos estudos a persoas notables que fixeron contribucións significativas á industria dos xogos. A directora de recursos humanos de Playground Games, Geraldine Cross, recibiu o Premio Individual Destacado, recoñecendo o seu liderado excepcional e as súas contribucións ao éxito da empresa. O CEO de Flix Interactive, John Tearle, recibiu o premio ao liderado excepcional, que recoñece o seu enfoque visionario para o desenvolvemento de xogos.

A cerimonia dos Premios TIGA 2023 foi un éxito rotundo, con máis de 350 asistentes reunidos no prestixioso Troxy London. Os gañadores deste ano representan unha nova onda de talento e innovación na industria dos xogos, superando os límites e cativando aos xogadores de todo o mundo.

