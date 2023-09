A editorial Aniplex anunciou un novo xogo estilo xogo de mesa titulado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! para Nintendo Switch. Este xogo, que se estreará en 2024, está baseado na popular serie de anime e manga Demon Slayer. Non obstante, polo momento, só estará dispoñible en Xapón.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! segue a primeira adaptación de videoxogo da franquía, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, que se lanzou en 2021 e chegou a Nintendo Switch en 2022. Aínda que hai detalles sobre Mezase! Saikyou Taishi! son limitados actualmente, o tráiler do anuncio e o sitio web oficial de Demon Slayer ofrecen uns vislumbres do que os xogadores poden esperar.

A diferenza da anterior adaptación do xogo de loita, Mezase! Saikyou Taishi! parece estar máis centrado nunha experiencia de xogo de mesa, que pode inspirarse na popular serie Mario Party. Aínda que non se revelaron as mecánicas de xogo específicas, os fans de Demon Slayer poden anticiparse a unha experiencia inmersiva e atractiva semellante ao xogo de loita ben recibido.

Aínda que non se confirmou un lanzamento occidental, hai esperanza de que os fans fóra de Xapón tamén teñan a oportunidade de gozar de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Os entusiastas de Demon Slayer poden compartir a súa emoción e expectación polo xogo nos comentarios.

