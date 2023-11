O Dell XPS 13: un portátil todoterreno para o uso diario

By

Buscas un portátil de alta calidade? O Dell XPS 13 pode ser a opción perfecta para ti. Co seu deseño elegante e un rendemento impresionante, este portátil ofrece unha excelente relación calidade-prezo. Actualmente, Dell ofrece unha oferta especial do Black Friday na que podes aforrar 200 dólares no prezo normal comprando o Dell XPS 13 por 599 dólares en lugar de 799 dólares.

O Dell XPS 13 conta cun procesador Intel Core i12 de 5ª xeración, 8 GB de memoria e 256 GB de almacenamento SSD. Dispón dunha impresionante pantalla Full HD+ de 13.4 polgadas con propiedades antirreflejos e 500 nits de brillo, o que o fai perfecto para o seu uso ao aire libre mesmo con luz solar intensa. Cunha resolución de 1920 x 1200, podes esperar imaxes nítidas e vibrantes.

O que distingue o Dell XPS 13 é a súa impresionante duración da batería. A pesar do seu deseño fino e lixeiro, pode durar ata 12 horas cunha soa carga, ofrecéndoche unha produtividade ininterrompida durante todo o día. O portátil está equipado con ExpressCharge, o que lle permite cargar rapidamente ata o 80 % da batería en menos dunha hora.

En canto ás funcións audiovisuais, o Dell XPS 13 ten altofalantes internos máis grandes en comparación cos modelos anteriores, o que proporciona unha experiencia sonora rica e inmersiva. Ademais, a cámara de dobre sensor separa os infravermellos dos RGB, o que resulta nunha calidade de imaxe superior incluso en condicións de pouca luz.

Aínda que non é ideal para xogar, o Dell XPS 13 é unha opción versátil para as túas tarefas diarias. O seu deseño lixeiro e o seu teclado retroiluminado convérteno nun accesorio elegante para as túas visitas á cafetería ou os teus desprazamentos diarios.

Podes mercar o Dell XPS 13 directamente no sitio web de Dell como parte da súa venda do Black Friday. Non perdas esta excelente oportunidade de actualizar o teu portátil a un prezo reducido.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Cal é o prezo habitual do Dell XPS 13?

O prezo habitual do Dell XPS 13 é de 799 dólares.

Canto podo aforrar no Dell XPS 13 durante a venda do Black Friday?

Durante a venda do Black Friday, podes aforrar 200 dólares no Dell XPS 13, o que está dispoñible por 599 dólares.

Cales son as principais características do Dell XPS 13?

O Dell XPS 13 conta cun procesador Intel Core i12 de 5ª xeración, 8 GB de memoria, 256 GB de almacenamento SSD, unha pantalla Full HD+ de 13.4 polgadas con propiedades antirreflejos e 500 nits de brillo e unha duración da batería de ata 12 horas. .

É o Dell XPS 13 axeitado para xogos?

Aínda que o Dell XPS 13 non está deseñado especificamente para xogos, pode xestionar as tarefas cotiás con facilidade. Non obstante, é posible que o seu rendemento non cumpra os requisitos das esixentes aplicacións de xogos.