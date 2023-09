Comprender a complexidade da memoria a través da comunicación neuronal

Os neurocientíficos levan moito tempo fascinados pola complexidade e a natureza ilusoria dos recordos. Interesáronse especialmente en comprender como as neuronas, os principais bloques de construción do cerebro, e as redes que forman, xogan un papel na codificación e almacenamento de memorias. Nos últimos anos, a investigación demostrou que a memoria se modula fortalecendo ou debilitando as conexións sinápticas entre neuronas.

As neuronas, a diferenza da maioría das outras células, teñen estruturas complexas que se estenden máis aló dos seus corpos celulares esféricos. Estas estruturas, coñecidas como axóns e dendritas, ramifican en diferentes direccións para formar conexións con outras neuronas. As ramas dendríticas teñen pequenas protuberancias chamadas espiñas que fan sinapses con outras neuronas, o que permite a comunicación e a transmisión de mensaxes importantes.

Os estudos descubriron que unha soa neurona pode ter miles de sinapses independentes nas súas ramas dendríticas. De feito, preto do 80% do volume dunha neurona está nas súas dendritas e axóns. Isto suscita a cuestión de como as neuronas manteñen e regulan estes miles de conexións, especialmente aquelas que están lonxe do corpo celular.

Na década de 1990, estudos innovadores dos neurocientíficos Erin Schuman e Kelsey Martin demostraron a importancia da tradución local nas dendritas para a plasticidade sináptica, o proceso polo cal as sinapses se fortalecen ou debilitan. Estes estudos demostraron que a síntese de proteínas nas dendritas é necesaria para o fortalecemento persistente das conexións sinápticas, o que é esencial para o almacenamento da memoria a longo prazo.

Este achado desafiou a crenza predominante de que a síntese de proteínas ocorreu só no corpo celular e de que todas as proteínas necesarias nos axóns e dendritas foron transportadas dende o corpo celular. Estudos observacionais suxeriran previamente a síntese local de proteínas, pero esta hipótese foi descartada en gran medida como resultado de ocorrencias aleatorias.

A propia investigación de Schuman sobre a plasticidade sináptica no hipocampo, unha rexión cerebral asociada coa aprendizaxe e a memoria, apoiou aínda máis a importancia da síntese local de proteínas. Descubriu que o factor neurotrófico derivado do cerebro (BDNF), un mensaxeiro químico crucial para o crecemento e a supervivencia neuronal, provocou un aumento significativo da actividade sináptica. Non obstante, esta actividade bloqueouse por completo cando se inhibiu a síntese de proteínas, o que indica que era necesario o acceso inmediato a novas proteínas.

Estes descubrimentos levaron a un cambio de paradigma no campo, cos investigadores que agora recoñecen a importancia da síntese local de proteínas para manter e modular as conexións sinápticas. Esta comprensión é crucial para desvelar os complexos mecanismos subxacentes á formación e almacenamento da memoria.

En xeral, a intrincada comunicación entre as neuronas e a regulación da síntese de proteínas nas dendritas proporcionan información valiosa sobre as complexidades da memoria. Investigacións posteriores nesta área poden levar a avances na comprensión dos trastornos relacionados coa memoria e no desenvolvemento de tratamentos eficaces.

