Novos detalles revelados: Final Fantasy 7 Rebirth presenta características de xogo e personaxes emocionantes

Square Enix compartiu recentemente unha abundancia de novos detalles de xogo e imaxes que acompañan a Final Fantasy 7 Rebirth, así como un tráiler narrado por Red XIII que recolle os acontecementos do primeiro episodio da triloxía. Este resumo incluirase no menú principal do xogo para os xogadores que necesiten un repaso sobre Final Fantasy 7 Remake. Con cada nova actualización, os fans están cada vez máis preto do lanzamento tan esperado o 29 de febreiro de 2024.

Entre as características interesantes confirmadas polo estudo está o regreso dos modos de combate Activo e Clásico. Os xogadores volverán ter a opción de escoller entre accións rápidas ou un enfoque máis estratéxico e deliberado. Ademais, introducirase un novo modo de dificultade chamado Dinámico. Este modo permite aos xogadores despedirse da subida de nivel tradicional adaptando o nivel de dificultade dos inimigos segundo as habilidades do xogador, facendo o xogo máis desafiante ou permitindo vitorias máis fáciles.

Square Enix tamén revelou detalles sobre novas rexións e personaxes en Rebirth. Unha destas rexións é a mina Mythril, que antes era unha mina próspera que conectaba o deserto con Junon. Non obstante, quedou en desuso despois de que a Corporación Shinra desenvolvese un mineral superior, e a mina quedou infestada de monstros.

Tamén se presentaron novos personaxes. Broden, o propietario da pousada de Kalm, mantén animosidade cara a Shinra e ofrécese a axudar a Cloud e os seus amigos a escapar dos seus inimigos corporativos. Priscilla, unha rapaza alegre que vive preto de Junon, ten unha profunda preocupación pola seguridade do golfiño que adestra, xa que o reactor mako próximo contaminou as augas circundantes. Billy, o neto de Bill e dono da granxa de chocobos, perdeu aos seus pais cando era pequeno e ofrécese a ensinarlle a Cloud e aos seus compañeiros os conceptos básicos da captura de chocobos a cambio de visitar a tenda da súa irmá. Finalmente, Chloe, a irmá cálida de Billy, ten unha tenda no rancho onde vende materiais de artesanía e outras curiosidades.

Ademais dos novos personaxes, Square Enix ampliou as habilidades Synergy que estarán dispoñibles en Rebirth. Esta característica permite que dous personaxes executen poderosos ataques conxuntos, con diferentes habilidades que se desbloquean a medida que os xogadores suben de nivel o seu grupo. Exemplos destas habilidades de Synergy inclúen Cloud que lanza a Tifa a un inimigo para un ataque en tándem chamado Relentless Rush e Barret lanza a Red XIII a gran velocidade para realizar Overfang.

Ademais, Square Enix revelou novos detalles sobre a mecánica de xogo de Red XIII, que se converte nun personaxe xogable por primeira vez. As habilidades de Red XIII xiran en torno a ataques físicos rápidos e máxicos de longo alcance, como o Starfust Ray. A súa habilidade única, o modo Vengeance, permítelle converter o poder dos ataques inimigos contra eles.

A medida que se achega a data de lanzamento, os fanáticos poden anticipar actualizacións e sorpresas aínda máis emocionantes de Final Fantasy 7 Rebirth. Coa adición dunha nova historia centrada en Zack e a posible inclusión da retrospectiva de Sephiroth de Final Fantasy 7 Ever Crisis, o xogo promete ser unha experiencia emocionante tanto para os xogadores veteranos como para os recén chegados.

FAQ:

P: Cando é a data de lanzamento de Final Fantasy 7 Rebirth?

R: O xogo está previsto para lanzarse o 29 de febreiro de 2024.

P: Final Fantasy 7 Rebirth contará con novos modos de xogo?

R: Si, os xogadores poden esperar o regreso dos modos de combate Activo e Clásico, así como a incorporación dun novo modo de dificultade chamado Dinámico.

P: Hai personaxes novos en Final Fantasy 7 Rebirth?

R: Si, o xogo presentará novos personaxes, incluídos Broden, Priscilla, Billy e Chloe.

P: Cales son as habilidades Synergy en Final Fantasy 7 Rebirth?

R: As habilidades de sinerxia son poderosos ataques conxuntos que dous personaxes poden executar xuntos, con habilidades adicionais que se desbloquean a medida que os xogadores suben de nivel o seu grupo.

P: Será Red XIII un personaxe xogable en Final Fantasy 7 Rebirth?

R: Si, Red XIII será un personaxe xogable no xogo, con habilidades de combate únicas e unha habilidade chamada Modo Vinganza.

P: Hai algunha conexión entre Final Fantasy 7 Rebirth e Final Fantasy 7 Ever Crisis?

R: Si, Final Fantasy 7 Rebirth presentará unha nova historia centrada en Zack, e tamén pode haber elementos da retrospectiva de Sephiroth incluídos en Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Fonte: IGN Francia)