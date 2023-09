O ciberataque a MGM Resorts causa interrupcións para os clientes

Os clientes de MGM Resorts experimentaron problemas coas máquinas recreativas e os sistemas de reserva de cuartos en liña despois dun ciberataque ao popular xigante do casino e dos hoteis. Aínda que determinados sistemas foron pechados debido ao problema de ciberseguridade, MGM Resorts afirmou que as súas instalacións seguían operativas. Os clientes informaron de varios problemas, como un mal funcionamento das chaves dixitais que provocou que ingresasen nas habitacións equivocadas. Algunhas persoas acudiron ás redes sociais para queixarse ​​das reservas canceladas, da imposibilidade de rexistrarse, facer pagos con tarxeta ou iniciar sesión nas súas contas MGM.

En resposta ao incidente, MGM Resorts iniciou unha investigación coa axuda de expertos externos en ciberseguridade. Tamén notificaron ás forzas da orde e tomaron medidas inmediatas para protexer os seus sistemas e datos apagando determinados sistemas. A investigación da compañía está actualmente en curso para determinar a natureza e o alcance do ciberataque. A pesar do ataque, as instalacións de comedor, entretemento e xogos dos resorts seguen operativas e os hóspedes aínda poden acceder ás habitacións do hotel coa asistencia da recepción.

Non obstante, o sitio web principal da compañía non está dispoñible actualmente, polo que os clientes están redirixidos para que se poñan en contacto con eles por teléfono ou por sitios web de terceiros. MGM Resorts posúe unha variedade de hoteis e casinos nos Estados Unidos, incluíndo lugares coñecidos en Las Vegas. Este é o segundo incidente de ciberseguridade para a compañía, cunha violación anterior producida en 2019 cando os piratas informáticos roubaron máis de 10 millóns de rexistros de clientes. Polo momento non está seguro se datos similares foron comprometidos no actual ataque cibernético.

Fontes: BBC News

Definicións: ciberataque: un intento de obter acceso non autorizado a sistemas ou redes informáticas, normalmente coa intención de interromper ou roubar datos.