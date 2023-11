Explorando dúas décadas de avances na Estación Espacial Internacional

A Estación Espacial Internacional (ISS) celebra hoxe un fito importante cando cumpre 25 anos. Desde a súa creación en 1998, a ISS estivo á vangarda da exploración espacial, fomentando numerosos avances científicos e proporcionando unha plataforma para a colaboración internacional.

Unha das principais áreas de investigación sobre a ISS é a bioloxía espacial. O ambiente único de microgravidade da estación permite aos científicos estudar os efectos da ingravidez en varios procesos biolóxicos. Nun estudo recente, catro astronautas foron sometidos a exploracións oculares como parte da investigación biomédica. As exploracións realizáronse de forma remota, cos médicos en terra que supervisaban o proceso mediante equipos de comunicación configurados pola tripulación.

Mentres tanto, os astronautas a bordo da ISS estiveron participando en exercicios de adestramento relacionados coas operacións das naves espaciais. O comandante Andreas Mogensen, xunto cos seus compañeiros da tripulación, practicaron os procedementos de desenganche e aterraxe da nave espacial SpaceX Dragon Endurance utilizando os ordenadores de a bordo da tripulación. A tripulación tamén recibiu kits de subministración médica da nave espacial e preparounos para o seu almacenamento.

A botánica espacial e a investigación con células nai tamén foron áreas importantes de atención. A astronauta Loral O'Hara realizou un estudo de botánica espacial para promover a educación STEM entre os membros da tribo. Este estudo implicou expoñer as sementes á microgravidade durante varios meses, seguido de comparalas coas mesmas sementes que quedaban na Terra. Satoshi Furukawa, pola súa banda, realizou un estudo sobre como as células perciben a gravidade observando mostras ao microscopio no módulo do laboratorio Kibo.

No segmento de Roscosmos da ISS, o cosmonauta Oleg Kononenko realizou comprobacións dos distintos sistemas do módulo científico Nauka. Outro membro da tripulación, Nikolai Chub, supervisou a súa actividade cardíaca e limpou os condutos de aire nos módulos. Konstantin Borisov levaba unha gorra chea de sensores mentres practicaba técnicas futuristas de pilotaxe planetario e robótico nunha computadora.

Durante os últimos 25 anos, a ISS serviu como centro de colaboración científica global. Con astronautas de 21 países e visitantes de 108 países e áreas, a estación facilitou máis de 3,000 investigacións e investigacións educativas. Este esforzo compartido non só avanzou a nosa comprensión do espazo, senón que tamén uniu ás nacións na procura do coñecemento.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é a Estación Espacial Internacional (ISS)?

A Estación Espacial Internacional é unha estación espacial habitable situada na órbita terrestre baixa. Serve como laboratorio para a investigación científica e a colaboración internacional entre varias nacións.

2. Cal é o foco principal da investigación sobre a ISS?

A ISS realiza investigacións en varios campos, incluíndo a bioloxía espacial, a física, a química, a astronomía e a saúde humana. Estes estudos pretenden avanzar na comprensión do espazo e contribuír aos avances científicos.

3. Canto tempo leva en funcionamento a ISS?

A ISS foi lanzada en 1998, co primeiro módulo, Zarya, despegado do cosmódromo de Baikonur en Casaquistán. Ocupouse continuamente desde novembro de 2000.

4. Que é a microgravidade e por que é importante para a investigación?

A microgravidade refírese á condición na que as forzas gravitatorias son moi reducidas, como no espazo. Permite aos científicos estudar como se comportan varios procesos físicos e biolóxicos sen a interferencia da gravidade terrestre, o que leva a coñecementos e descubrimentos únicos.

5. Como contribuíu a ISS á colaboración internacional?

A ISS reuniu a astronautas e investigadores de diferentes países, fomentando a colaboración e o traballo en equipo. Facilitou investigacións científicas conxuntas e serviu como plataforma para compartir coñecemento e recursos entre as nacións.