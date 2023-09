Crash Team Rumble Tempada 2: novos mapas, modo, heroe e pase de batalla

A tempada 2 de Crash Team Rumble chegou con novas e emocionantes incorporacións ao xogo. Os xogadores poden esperar novos mapas, un novo modo, un novo heroe e un novo pase de batalla. A última actualización trae unha nova visión do xogo, ofrecendo novas formas de xogar e diversión sen fin para os fans de Crash.

Un dos aspectos máis destacados da tempada 2 é a introdución do Modo Festa. Este remix cooperativo de 4 xogadores ofrece un descanso dos partidos competitivos e permite que os xogadores se relaxen. Consta de 5 roldas de mini-xogos distintas, cada unha cos seus propios desafíos. O traballo en equipo é fundamental xa que os xogadores deben traballar xuntos para realizar tarefas e recoller reloxos para aumentar o seu tempo restante. Dominar cada onda do modo de festa pode ata desbloquear unha onda de xefe secreta, poñendo a proba as habilidades dos veteranos de Crash.

As roldas do modo Festa presentan diferentes tipos de xogo. En Speed ​​Run, os xogadores corren a través das almofadas de velocidade mentres evitan perigos como parachoques e caixas de nitro. Que é Cookin? require que os xogadores recompilen ingredientes específicos e engádeos a un pote que viaxa polo mapa. Get Lit desafía aos xogadores a usar unha vela para encender lanternas espalladas por unha torre antes de que acabe o tempo. En Dig It, os xogadores buscan ósos enterrados e reúnenos no centro para descubrir un esqueleto completo. Finalmente, Balloon Bounce, que se lanzará máis tarde na tempada 2, encarga aos xogadores de saltar sobre globos para conseguir puntos.

Ademais, a tempada 2 presenta un novo heroe chamado Ripto. Este personaxe, procedente do universo Spyro, empuña un cetro e posúe feitizos mortais e poderosos. As habilidades de Ripto inclúen lanzar bólas de lume, convocar raios e crear ondas de tsunami. Os xogadores expertos poden combinar estas habilidades para desencadear combos devastadores. Ripto estará dispoñible máis tarde na tempada.

Para complementar as novas funcións de xogo, a tempada 2 ofrece dous novos mapas: Waste Deep e Jazz Junction. Waste Deep leva aos xogadores a perigosos sumidoiros cheos de experimentos de Cortex, mentres que Jazz Junction é un vibrante mapa nocturno cunha atmosfera jazz. Cada mapa ofrece os seus propios desafíos e sorpresas.

Finalmente, a tempada 2 inclúe un pase de batalla de 100 niveis, que ofrece aos xogadores a posibilidade de desbloquear novos aspectos, cosméticos, música e moito máis. O Pase de batalla pódese adquirir a través da Crash Team Rumble Deluxe Edition ou mercalo por separado.

A tempada 2 de Crash Team Rumble xa está en directo, traendo unha gran cantidade de contido emocionante ao xogo. Tanto se es un fan da competición intensa como do xogo cooperativo, esta actualización ten algo para todos os entusiastas de Crash. Non te perdas a acción!

