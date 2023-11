Por que a tecnoloxía de segunda man debería ser a túa opción preferida para as compras de vacacións

A tempada de compras de vacacións está en pleno apoxeo, e os buscadores de gangas están ansiosos polas ofertas do Black Friday e do Cyber ​​​​Monday, especialmente en produtos electrónicos. Non obstante, hai unha forma de vencer ás multitudes e aínda gozar de descontos significativos, tendo en conta a tecnoloxía de segunda man.

Segundo Lucas Rockett Gutterman, director da campaña Designed to Last de US PIRG, optar por produtos electrónicos usados ​​non só axuda a conseguir os prezos do Black Friday durante todo o ano, senón que tamén contribúe á sustentabilidade ambiental. O Fondo de Educación do Grupo de Investigación de Interese Público dos Estados Unidos (PIRG) publicou un informe que destaca os factores clave a ter en conta á hora de comprar artigos renovados.

Gutterman explica que moitas veces hai pouca diferenza entre un electrónico usado e un novo. Esa etiqueta de "caixa aberta" ou "como nova" podería simplemente significar que o artigo foi reabastecido despois de ser devolto sen abrir. Ao facer compras intelixentes e comprender como usan estes termos os venda polo miúdo, podes conseguir ofertas incribles.

Determinados aparellos, como teléfonos, tabletas, computadoras de escritorio e portátiles, son especialmente axeitados para compras de segunda man. Por exemplo, grazas a unha campaña exitosa de PIRG, os Chromebooks de Google, ordenadores portátiles asequibles moi utilizados en todo o país, agora duran unha década en lugar de caducar despois duns poucos anos.

Por outra banda, pode querer ter precaución ao mercar televisores e monitores de ordenador renovados. Estes produtos adoitan ser máis voluminosos, máis fráxiles e difíciles de reparar.

Ao seleccionar artigos renovados, busca produtos de alta calidade de marcas duradeiras. Ao elixir artigos que están feitos para durar e que poden ter sido máis caros cando son novos, asegúrate de que che seguirán servindo para compras de segunda man.

Ademais de gozar de aforro de custos, comprar tecnoloxía de segunda man é unha opción responsable co medio ambiente. Gutterman explica que a maior parte do impacto ambiental da electrónica provén do seu proceso de produción. Os recursos, a enerxía e os materiais necesarios para fabricar teléfonos intelixentes, auriculares, portátiles e televisores son substanciais. Ao comprar reacondicionados, pode reducir a pegada ambiental dun teléfono intelixente, por exemplo, ata nun 91%.

Antes de realizar unha compra, é fundamental familiarizarse coa política de devolución proporcionada polo vendedor. Normalmente, terá unha xanela de 30 días para as devolucións, aínda que nalgúns casos pode ser máis curta.

Listo para explorar o mundo da tecnoloxía de segunda man? Visita o sitio web de PIRG para obter máis consellos e orientacións sobre como aproveitar ao máximo as túas compras de vacacións ao tempo que beneficias tanto á túa carteira como ao planeta.

