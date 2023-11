Novas aventuras agardan no DLC de expansión do porto espacial para o simulador de construción

Construction Simulator, desenvolvido por Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, leva aos xogadores nunha viaxe emocionante coa súa última expansión. O DLC Spaceport Expansion presenta un mundo totalmente novo de posibilidades para os entusiastas da construción en varias plataformas de xogos.

Embárcate nun mapa de campaña independente e inmersivo que cautivará a túa imaxinación. Con máis de 40 horas de contido adicional, hai innumerables oportunidades para mostrar as túas habilidades de construción e afrontar proxectos desafiantes. O DLC dálle un xiro dinámico ao xogo, permitindo aos xogadores deseñar e construír a súa propia base de lanzamento de foguetes.

Mentres exploras as estrelas co DLC Spaceport Expansion for Construction Simulator, poderás asumir o papel dun hábil contratista, configurando o futuro da exploración espacial. Desde poñer as bases para plataformas de lanzamento ata montar compoñentes intrincados de foguetes, o xogo ofrece unha experiencia realista que seguramente satisfará o teu desexo de creatividade e innovación.

O DLC Spaceport Expansion está dispoñible en plataformas de xogos populares, incluíndo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Únete aos teus amigos en liña e participa nun emocionante xogo cooperativo multixogador mentres traballas xuntos para realizar proxectos de construción monumentais.

Prepárate para desbloquear un novo nivel de emoción e aventura en Construction Simulator. Mergúllate no DLC Spaceport Expansion e observa as marabillas do espazo que se desenvolven ante os teus ollos. Estás preparado para dar forma ao futuro da exploración espacial?

FAQ:

P: Que é Construction Simulator?

R: Construction Simulator é un xogo de simulación de edificio cooperativo en liña multixogador onde os xogadores asumen o papel dun contratista de construción e abordan varios proxectos de construción.

P: Que ofrece o DLC Spaceport Expansion?

R: O DLC Spaceport Expansion presenta un novo mapa de campaña, máis de 40 horas de contido adicional e a posibilidade de construír unha base de lanzamento de foguetes.

P: En que plataformas está dispoñible o DLC Spaceport Expansion?

R: O DLC Spaceport Expansion está dispoñible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.