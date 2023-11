O novo bar de cócteles no centro de Kalamazoo ofrece un desconto exclusivo durante todo o ano para a comunidade

A nova incorporación do centro de Kalamazoo á escena dos cócteles, Dabney & Co., está a cambiar as cousas ao ofrecer unha oportunidade única para os entusiastas dos cócteles. Con motivo do seu aniversario coincidindo coa noite de bar máis grande do ano, a coctelería de moda está a devolverlle á comunidade agasalando a 50 afortunados mecenas cun chaveiro que desbloqueará un desconto anual.

En lugar de simplemente celebrar o seu fito, Dabney & Co. pretende expresar o agradecemento aos seus clientes fieis e contribuír á vibrante comunidade do centro de Kalamazoo dun xeito significativo. O chaveiro, concedido aos poucos afortunados, concederá un xeneroso desconto do 15 % en todos os pedidos durante todo o 2024.

Cunha variedade de cócteles meticulosamente elaborados, Dabney & Co. converteuse rapidamente nun destino popular para os coñecedores de cócteles e aqueles que buscan unha noite deliciosa no centro de Kalamazoo. Desde mesturas clásicas ata creacións innovadoras de mixoloxía, os expertos mixólogos do bar non deixan pedra na súa procura por elaborar a libación perfecta.

Deseñado para crear unha atmosfera inclusiva e acolledora, Dabney & Co. dá a benvida tanto aos novatos como aos experimentados entusiastas dos cócteles. O compromiso do bar coa calidade, a creatividade e o excelente servizo valeulles un seguidor devoto e numerosos recoñecementos dentro da escena mixoloxía local.

FAQ:

P: Cando comeza o desconto anual en Dabney & Co.?

R: O desconto comeza ao recibir o chaveiro e será válido durante todo o ano 2024.

P: Podo usar o desconto anual para calquera pedido?

R: Si, o desconto do 15 % aplícase a todos os pedidos realizados en Dabney & Co. en 2024.

P: Como podo participar e ter a oportunidade de recibir o chaveiro?

R: O agasallo é exclusivo do aniversario dun ano de Dabney & Co. o mércores 22 de novembro. Os mecenas que realicen unha compra neste día participarán no sorteo do chaveiro.