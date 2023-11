Rendemento novo e mellorado: a folla de ruta de expansión de Cities: Skylines II atrasouse por melloras

Cities: Skylines II, o amado xogo de simulación de construción de cidades desenvolvido por Colossal Order, anunciou un atraso na súa folla de ruta de expansión. En resposta aos comentarios dos xogadores sobre problemas de rendemento na versión para PC e á decisión de aprazar o lanzamento da consola ata 2024, o equipo de desenvolvemento decidiu priorizar un rendemento máis amplo e correccións de erros antes de lanzar novo contido. A CEO Mariina Hallikainen expresou as súas desculpas polo atraso nunha recente publicación do blog, facendo fincapé na importancia de garantir unha base sólida antes de engadir novas funcións.

O contido do pase de expansión para Cities: Skylines II retrocedeuse nun cuarto. O paquete de activos de Beach Properties, que estaba previsto orixinalmente para o lanzamento no cuarto trimestre de 4, chegará agora no primeiro trimestre de 2023. Ademais, os paquetes de creadores de Modern Architecture e Urban Promenades, previstos inicialmente para o primeiro trimestre de 1, reprogramáronse para o segundo trimestre de 2024. O Deluxe Relax e Soft. As estacións de radio rock tamén sufrirán atrasos, con datas de lanzamento do 1 e 2024 de 2, respectivamente. Non obstante, a expansión Bridges & Ports segue encamiñada a un lanzamento no segundo trimestre de 2024.

O foco no rendemento e as correccións de erros deriva do compromiso de abordar as preocupacións suscitadas pola comunidade de xogadores. O CEO Hallikainen explicou que o equipo de desenvolvemento está a dedicar tempo a resolver problemas máis complexos despois de abordar solucións rápidas. O equipo está a traballar actualmente para mellorar o rendemento da GPU mediante axustes de detalles gráficos e, posteriormente, pasará ás optimizacións da CPU para correccións de tartamudeos. Están revisando activamente os informes de erros dos xogadores, con 100 problemas reproducibles xa identificados e outros 100 en investigación.

Antes do lanzamento do xogo, Colossal Order e a editorial Paradox Interactive elevaron as especificacións mínimas e recomendadas, recoñecendo que non acadaran os puntos de referencia desexados. A pesar diso, decidiron continuar co lanzamento segundo o previsto. Non obstante, tras o lanzamento, os fanáticos expresaron a súa decepción polo rendemento, citando erros e falta de optimización, mesmo no hardware de gama alta.

A pesar do revés inicial, Colossal Order comprométese a mellorar a estabilidade do xogo. Unha vez que aborden os problemas de rendemento da versión para PC, centraranse no lanzamento da consola e no contido DLC. Está claro que o equipo de desenvolvemento está decidido a ofrecer aos xogadores unha experiencia mellorada e agradable mentres continúan traballando con dilixencia para perfeccionar Cities: Skylines II.

FAQs

P: Por que se está atrasando a folla de ruta de expansión de Cities: Skylines II?

R: O equipo de desenvolvemento decidiu priorizar o rendemento e as correccións de erros en función dos comentarios dos xogadores sobre o rendemento da versión para PC e o aprazamento do lanzamento da consola.

P: Que contido do pase de expansión se viu afectado polo atraso?

R: O paquete de activos Beach Properties, os paquetes de creadores de Modern Architecture e Urban Promenades e as estacións de radio Deluxe Relax e Soft Rock experimentarán atrasos nas súas datas de lanzamento.

P: En que problemas se centra o equipo de desenvolvemento durante este atraso?

R: O equipo concéntrase en resolver erros complexos e optimizar o rendemento, comezando cos axustes gráficos para o rendemento da GPU e continuando coas optimizacións da CPU para correccións de tartamudeos.

P: O atraso afectará o lanzamento da expansión Bridges & Ports?

R: Non, a expansión Bridges & Ports segue na programación prevista para o lanzamento do segundo trimestre de 2.

P: Cal é o plan do equipo despois de abordar os problemas de rendemento na versión para PC?

R: Ao mellorar a estabilidade na versión para PC, o equipo centrarase no lanzamento da consola e no contido DLC.