Novo artigo: Desata a nostalxia vintage co pedal Lossy de Chase Bliss

No mundo do equipamento musical, hai unha crecente fascinación por abrazar os sons rotos e lo-fi do pasado. E ninguén o fai mellor que Chase Bliss, unha empresa de renome coñecida pola súa experiencia na elaboración de pedais que transportan os teus instrumentos a un reino de nostalxia vintage. A súa última creación, o pedal Lossy, é unha colaboración notable con Goodhertz, un fabricante de complementos de primeiro nivel cun impresionante pedigree lo-fi.

O corazón do pedal Lossy reside no seu control Loss, que ofrece tres modos distintivos, cada un engadindo un carácter único ao son. Tanto se queres o familiar ambiente MP3 de baixa taxa de bits, as frecuencias de compresión reducidas para un ton diminuto ou os fascinantes fallos de Phase Jitter, Lossy teno cuberto. E dentro destes modos, as posibilidades son infinitas, o que lle permite afinar a intensidade e o efecto xeral usando os mandos Loss e Global.

O cambio de paquetes é outra característica destacada do pedal Lossy. Deixalo desactivado outorgache a esencia pura de Lossy, mentres que activar Packet Loss introduce abandonos que lembran unha mala conexión móbil. Alternativamente, cambiar a Repetición de paquetes enche eses ocos con audio conxelado, que lembra un CD que se salta. Para controlar a frecuencia destas interrupcións, simplemente axuste a perilla de velocidade.

Un aspecto particularmente fascinante do pedal Lossy é a súa función Freeze dedicada. A diferenza doutros pedais, non se limita a repetir o último fragmento de audio indefinidamente. En cambio, evoluciona co paso do tempo, estirando as notas e transformándose mentres tocas. Isto permítelle crear almofadas ambientais, drones e paisaxes sonoras en constante cambio.

Para garantir un son cohesionado e pulido, o pedal Lossy tamén ofrece unha sección de filtro e reverberación. Estes compoñentes adicionais axudan a combinar todos os elementos de forma perfecta. Dentro do pedal está oculto un limitador e unha función de ganancia automática que mostra os intrincados detalles do efecto Loss, evitando calquera perda de matices musicais.

Para aqueles que estean ansiosos por emprender unha viaxe por paisaxes sonoras vintage, o pedal Lossy está dispoñible para a súa compra exclusivamente a través do sitio web oficial de Chase Bliss. Con un prezo de 399 $, cada compra de pedal inclúe un xeneroso desconto do 50 % no complemento Goodhertz Lossy que inspirou a súa creación, normalmente cun prezo de 79 $.

FAQ

