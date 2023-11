LG presenta novos monitores SMART para mellorar a produtividade e o entretemento

By

LG presentou recentemente dous novos monitores SMART, o 32SR53FS e o 27SR50F, xusto a tempo para as vacacións. Estes monitores ofrecen pantallas IPS de alto rendemento e compatibilidade con HDR 10, que ofrecen aos usuarios imaxes vibrantes e unha experiencia de visualización mellorada.

Unha característica clave dos monitores LG SMART é o software integrado LG Home Office que admite varios programas de produtividade como Microsoft 365 e Google Calendar. Isto permite aos usuarios xestionar facilmente as súas tarefas e horarios de traballo. Ademais, os monitores poden servir como centros domésticos intelixentes integrándose co LG ThinQ Home Hub, o que permite aos usuarios supervisar e controlar os seus electrodomésticos.

Equipados coa plataforma webOS 23 de LG, os monitores SMART proporcionan un fácil acceso a aplicacións de transmisión e recomendacións de visualización personalizadas a través do webOS Hub. Os entusiastas dos deportes poden aproveitar as tarxetas de servizos deportivos personalizables na pantalla do Panel de inicio, que proporcionan estatísticas e horarios actualizados dos seus equipos e ligas favoritas.

Os monitores SMART LG 32SR53FS e 27SR50F están dispoñibles actualmente para a súa compra por 229.99 dólares e 199.99 dólares, respectivamente.

