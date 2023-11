Podes ter COVID pero proba negativa?

No medio da actual pandemia de COVID-19, as probas convertéronse nunha ferramenta crucial para identificar e conter a propagación do virus. Non obstante, houbo casos nos que as persoas que presentan síntomas de COVID-19 reciben resultados negativos nas probas. Isto suscita a pregunta: podes ter COVID-19 pero probar negativo?

Comprender as probas de COVID-19

Para responder a esta pregunta, é importante comprender os diferentes tipos de probas de COVID-19 dispoñibles. A proba máis común é a proba da reacción en cadea da polimerase (PCR), que detecta o material xenético do virus. Outro tipo de proba é a proba de antíxenos, que identifica proteínas específicas na superficie do virus. Ambas as probas teñen as súas propias limitacións e sensibilidades.

Os falsos negativos e as súas causas

Un falso negativo ocorre cando unha persoa está infectada con COVID-19 pero recibe un resultado negativo da proba. Varios factores poden contribuír aos falsos negativos. En primeiro lugar, o momento da proba xoga un papel crucial. Se unha persoa é probada demasiado cedo despois da exposición, a carga viral pode non ser suficiente para a detección. Ademais, a recollida ou o manexo inadecuado da mostra tamén pode levar a resultados inexactos. É importante ter en conta que ningunha proba é 100% precisa e que poden producirse falsos negativos mesmo coas probas máis fiables.

FAQ:

P: Podo estar infectado con COVID-19 se dou negativo?

R: Si, é posible ter COVID-19 aínda que a proba sexa negativa. Os falsos negativos poden ocorrer debido a varios factores, incluíndo o momento da proba e a recollida de mostras.

P: Que debo facer se teño síntomas pero a proba é negativa?

R: Se tes síntomas compatibles co COVID-19 pero recibes un resultado negativo da proba, é recomendable consultar cun profesional sanitario. Poden recomendar probas adicionais ou proporcionar orientación sobre o autoillamento e a xestión dos síntomas.

P: Como podo reducir o risco de falsos negativos?

R: Para minimizar o risco de falsos negativos, é importante seguir as pautas de proba e garantir a recollida de mostras adecuada. Se sospeitas que estivo exposto ao COVID-19, pode ser beneficioso facerse varias probas, especialmente se os síntomas persisten.

En conclusión, aínda que as probas de COVID-19 son unha ferramenta valiosa para identificar infeccións, non son infalibles. Poden ocorrer falsos negativos e as persoas aínda poden ter o virus a pesar de dar negativo. É fundamental seguir practicando medidas preventivas como usar máscaras, manter o distanciamento social e seguir as pautas de saúde pública para reducir o risco de transmisión, independentemente dos resultados das probas.