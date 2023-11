Podes desactivar as aplicacións do sistema?

No mundo dos teléfonos intelixentes, as aplicacións do sistema son parte integrante do sistema operativo. Estas aplicacións preinstaladas veñen co dispositivo e serven para varios propósitos, desde proporcionar funcións esenciais ata mellorar a experiencia do usuario. Non obstante, moitos usuarios adoitan preguntarse se poden desactivar estas aplicacións do sistema para liberar espazo de almacenamento ou mellorar o rendemento. Imos afondar neste tema e saber máis.

Que son as aplicacións do sistema?

As aplicacións do sistema, tamén coñecidas como aplicacións preinstaladas ou bloatware, son aplicacións que veñen precargadas no teu dispositivo. Son parte integrante do sistema operativo e están deseñados para ofrecer funcións ou servizos básicos. Exemplos de aplicacións do sistema inclúen o marcador de teléfono, a aplicación de mensaxería, a aplicación de cámara e a aplicación de calendario.

Podes desactivar as aplicacións do sistema?

A capacidade de desactivar as aplicacións do sistema depende en gran medida do dispositivo e do sistema operativo no que se executa. Algúns dispositivos Android permiten aos usuarios desactivar determinadas aplicacións do sistema, mentres que outros só permiten desactivar actualizacións ou borrar a caché. Por outra banda, os dispositivos iOS non ofrecen unha opción para desactivar as aplicacións do sistema.

Por que queres desactivar as aplicacións do sistema?

Hai varias razóns polas que alguén pode querer desactivar as aplicacións do sistema. Unha razón común é liberar espazo de almacenamento no seu dispositivo. As aplicacións do sistema poden ocupar unha cantidade significativa de espazo, e desactivalas pode axudar a recuperar parte dese almacenamento. Ademais, desactivar determinadas aplicacións do sistema tamén pode axudar a mellorar o rendemento do dispositivo e a duración da batería.

Como desactivar as aplicacións do sistema en Android?

Para desactivar as aplicacións do sistema en Android, vai á configuración do dispositivo e, a continuación, vai á sección "Aplicacións" ou "Aplicacións". Busca a aplicación do sistema que queres desactivar, toca nela e selecciona a opción "Desactivar". Ten en conta que a desactivación de determinadas aplicacións do sistema pode afectar a funcionalidade doutras aplicacións ou funcións do teu dispositivo.

En conclusión, a capacidade de desactivar as aplicacións do sistema varía dependendo do dispositivo e do sistema operativo. Aínda que algúns dispositivos Android permiten aos usuarios desactivar determinadas aplicacións do sistema, os dispositivos iOS non ofrecen esta opción. Desactivar as aplicacións do sistema pode axudar a liberar espazo de almacenamento e mellorar o rendemento do dispositivo. Non obstante, é importante ter coidado e desactivar só as aplicacións das que estea seguro que non afectarán a funcionalidade do seu dispositivo.