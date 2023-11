Podes estar con alguén con COVID e non telo?

Mentres a pandemia de COVID-19 segue afectando a millóns de persoas en todo o mundo, unha pregunta que adoita xorde é se é posible estar en contacto estreito con alguén que teña o virus e non contraelo por si mesmo. Aínda que a resposta non é sinxela, hai certas precaucións que se poden tomar para minimizar o risco de transmisión.

Comprender a transmisión da COVID-19

O COVID-19 transmítese principalmente a través de gotículas respiratorias cando unha persoa infectada tose, estornuda, fala ou respira pesadamente. Estas gotículas poden ser inhaladas por persoas próximas, normalmente a menos de seis pés. Tamén é posible contraer o virus tocando superficies ou obxectos contaminados polo virus e despois tocando a cara, especialmente a boca, o nariz ou os ollos.

Precaucións para minimizar o risco

Para reducir o risco de contraer COVID-19 mentres estás con alguén que teña o virus, é fundamental seguir as pautas recomendadas:

1. Use máscara: Tanto a persoa infectada como os que a rodean deben levar máscaras que cubran o nariz e a boca. As máscaras axudan a evitar a propagación de gotas respiratorias.

2. Manter a distancia física: Mantéñase polo menos seis pés de distancia da persoa infectada sempre que sexa posible. Isto reduce a probabilidade de inhalar gotículas respiratorias.

3. Practique unha boa hixiene de mans: Lávese as mans frecuentemente con auga e xabón durante polo menos 20 segundos ou use un desinfectante de mans que conteña polo menos un 60 % de alcohol. Evite tocarse a cara.

4. Garantir unha ventilación adecuada: Se está no interior, abra as fiestras ou use purificadores de aire para mellorar a circulación do aire e reducir a concentración de partículas virais.

5. Duración límite do contacto: Canto maior sexa a duración do contacto próximo, maior será o risco de transmisión. Minimizar o tempo que pasa na proximidade dun individuo infectado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Podo contraer o COVID-19 se estou totalmente vacinado?

R: Aínda que as vacinas contra a COVID-19 reducen significativamente o risco de enfermidades graves e hospitalización, aínda poden producirse infeccións revolucionarias. Non obstante, as posibilidades de transmisión son menores en comparación coas persoas non vacinadas.

P: E se a persoa infectada é asintomática?

R: As persoas asintomáticas aínda poden propagar o virus. É importante seguir as mesmas precaucións, independentemente dos síntomas.

P: É seguro estar con alguén que se recuperou da COVID-19?

R: Xeralmente, as persoas que se recuperaron da COVID-19 e completaron o seu período de illamento teñen menos probabilidades de transmitir o virus. Non obstante, aínda é importante seguir as precaucións, xa que é posible a reinfección.

En conclusión, aínda que é posible estar con alguén que teña COVID-19 e non contraer o virus, esixe un cumprimento estrito de medidas preventivas como o uso de máscaras, o mantemento da distancia física, a hixiene das mans, a ventilación adecuada e a limitación do duración do contacto. Estas precaucións son esenciais para protexerse a si mesmo e aos demais da posible transmisión do virus.