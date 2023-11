Walmart pode deterte fisicamente?

Nos últimos anos, circularon numerosos informes e rumores sobre se Walmart, o xigante minorista, ten ou non a autoridade para deter fisicamente a persoas sospeitosas de roubo ou outras actividades delituosas dentro das súas tendas. Este artigo pretende arroxar luz sobre este tema e proporcionar claridade ao respecto.

En primeiro lugar, é importante comprender o concepto de detención física. A detención física refírese ao acto de restrinxir o movemento dun individuo contra a súa vontade, normalmente realizado por axentes da orde ou persoal de seguridade autorizado. Isto pode implicar manter a alguén nunha zona designada, como unha oficina de seguridade, ata a chegada das autoridades policiais.

Aínda que Walmart ten persoal de seguridade nas súas tendas, é fundamental ter en conta que non son axentes da orde. Polo tanto, non posúen as mesmas facultades de detención ou detención física que a policía. O persoal de seguridade de Walmart está empregado para protexer a tenda e os seus clientes, así como para evitar roubos e outras actividades delituosas. Non obstante, a súa autoridade limítase a observar e denunciar comportamentos sospeitosos, así como a solicitar axuda ás forzas da orde cando sexa necesario.

FAQ:

1. O persoal de seguridade de Walmart pode determe se sospeita de min roubo?

Si, o persoal de seguridade de Walmart ten dereito a achegarse e interrogar a persoas se sospeitan de roubo ou doutras actividades delituosas. Non obstante, non poden deterte fisicamente contra a túa vontade.

2. Que debo facer se me aborda o persoal de seguridade de Walmart?

Se o persoal de seguridade de Walmart se achega, é recomendable manter a calma e cooperar coas súas consultas. Responda as súas preguntas con veracidade e proporcione toda a información necesaria. Non obstante, recorda que tes dereito a rexeitar calquera busca ou contacto físico.

3. E se o persoal de seguridade de Walmart me acusa de roubo?

Se o persoal de seguridade de Walmart o acusa de roubo, é importante lembrar que non teñen a autoridade para deterlo fisicamente. Fai valer educadamente os teus dereitos e solicita que impliquen a aplicación da lei se cren que se cometeu un delito.

En conclusión, aínda que o persoal de seguridade de Walmart pode achegarse e interrogar a persoas sospeitosas de roubo ou outras actividades delituosas, non posúen a autoridade para deter fisicamente a ninguén. É fundamental comprender os teus dereitos e manter a calma se te atopas nesta situación.