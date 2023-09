Pokémon Go: Mankey pode ser brillante!

resumo:

En Pokémon Go, os xogadores teñen a oportunidade de atoparse co Pokémon mono porco, Mankey, na natureza. A noticia emocionante é que Mankey tamén pode ser brillante! Isto significa que os xogadores teñen a oportunidade de atrapar unha versión brillante deste Pokémon, que ten unha cor diferente á normal. Xunto a Mankey, a súa evolución, Primeape, tamén pode ser brillante.

Coa posible introdución de Annihilape, a evolución final de Mankey e Primeape de Pokémon Scarlet e Violet, recoméndase comezar a recoller doces de Mankey en previsión desta evolución. Os primeiros lanzamentos de Pokémon Paldean en Pokémon Go suxiren que Annihilape pode unirse á lista en breve.

A taxa brillante de Mankey en Pokémon Go é de aproximadamente un de cada 500, segundo a investigación realizada por The Silph Road. Non obstante, Mankey non ten un "permaboost", o que significa que non é un desove raro e non ten unha taxa de brillo aumentada. Atracción de Pokémon máis brillantes baséase na casualidade aleatoria, xa que as taxas de captura de Pokémon brillantes están determinadas polo desarrollador Niantic e normalmente só se incrementan durante eventos especiais ou incursións.

Para facer un seguimento dos Pokémon brillantes dispoñibles, os xogadores poden consultar a lista de LeekDuck, que ofrece unha guía visual de todos os Pokémon brillantes existentes.

Para obter máis consellos e guías sobre Pokémon Go, Polygon ofrece unha gran cantidade de recursos para mellorar o teu xogo.

Definicións:

- Pokémon brillante: Pokémon con cor alternativa que son máis raros que os seus homólogos habituais.

– Candy: un recurso en Pokémon Go que se pode recoller capturando Pokémon dunha especie específica e que se utiliza para evolucionar ou potenciar Pokémon.

