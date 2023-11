By

Os cans poden contraer COVID?

No medio da actual pandemia de COVID-19, a preocupación pola transmisión do virus estendeuse máis aló dos humanos ata as nosas queridas mascotas. Moitos propietarios de mascotas pregúntanse se os seus amigos peludos poden contraer o virus e se supoñen un risco para os seus fogares. Afondemos neste tema e arroxemos algo de luz sobre o asunto.

Os cans poden contraer o COVID-19?

Segundo os expertos, é posible que os cans se infecten co coronavirus, aínda que a aparición é relativamente rara. Aínda que os cans poden dar positivo para o virus, normalmente presentan síntomas leves ou permanecen asintomáticos. É importante ter en conta que o risco de transmisión de cans a humanos considérase baixo.

Como poden os cans contraer o COVID-19?

Os cans poden contraer a COVID-19 por contacto estreito con persoas infectadas ou por entrar en contacto con superficies contaminadas. O virus pode estar presente en gotículas respiratorias ou en obxectos que foron tocados por persoas infectadas. Por iso, é fundamental practicar unha boa hixiene e desinfectar regularmente as superficies coas que o teu can poida entrar en contacto.

Que precaucións deben tomar os propietarios de mascotas?

Para minimizar o risco de transmisión, os propietarios de mascotas deben seguir algunhas pautas sinxelas. En primeiro lugar, se tes síntomas de COVID-19 ou deches positivo para o virus, é recomendable limitar o contacto próximo coa túa mascota e que outra persoa o coide temporalmente. Ademais, practicar unha boa hixiene, como lavarse as mans antes e despois de interactuar coa túa mascota, pode axudar a reducir o risco de transmisión.

Os cans deberían facerse a proba de COVID-19?

Non se recomenda realizar probas de rutina aos cans para detectar a COVID-19 a menos que estiveran expostos a unha persoa infectada ou presenten síntomas. Se sospeitas que o teu can estivo exposto ao virus ou presenta síntomas como tose, estornudos ou dificultade para respirar, o mellor é consultar a un veterinario para obter orientación.

En conclusión, aínda que é posible que os cans contraigan COVID-19, o risco é relativamente baixo. Seguindo as prácticas básicas de hixiene e tomando as precaucións necesarias, os donos de mascotas poden axudar a protexer os seus compañeiros peludos e minimizar o risco de transmisión dentro dos seus fogares. Lembra que o teu veterinario é sempre a mellor fonte de información e orientación sobre a saúde da túa mascota. Mantéñase a salvo e mantén saudables as túas mascotas!