Os fans poden ter acceso gratuíto a Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta a través de Twitch

Os fanáticos da popular franquía de xogos Call Of Duty teñen un deleite xa que agora poden ter acceso gratuíto á versión beta do seu esperado xogo, Call Of Duty: Modern Warfare III. A beta, que se dividirá en dous fins de semana separados, dará aos xogadores unha proba do próximo xogo e permitiralles proporcionar comentarios valiosos.

A primeira fin de semana da beta será exclusiva para os fans de PlayStation e terá lugar do 6 ao 10 de outubro. A segunda fin de semana, que estará aberta a todos os xogadores de PlayStation, Xbox e PC, desenvolverase do 12 ao 16 de outubro. A reserva do xogo garantirá o acceso á versión beta, pero tamén hai un agasallo especial en Twitch que ofrece a posibilidade de gañar un dos 50,000 códigos beta.

Para participar no agasallo, os fans deben ver polo menos 60 minutos das emisións de World Series Of Warzone en Twitch. Tamén deben vincular a súa plataforma e conta de Twitch con Activision. Xunto cos códigos beta, os espectadores terán a oportunidade de gañar outras recompensas, como aumentos de XP, emblemas e máscaras de armas.

Call Of Duty: Modern Warfare III lanzarase o 10 de novembro para Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. O xogo serve como secuela directa de Modern Warfare II, continuando a historia do Capitán Price e o seu equipo ao tempo que introduce novos xiros de xogo.

Os fans agardan ansiosos o lanzamento da nova entrega da franquía Call Of Duty. Coa oportunidade de probar o xogo no inicio da fase beta, os xogadores poden probar a acción e proporcionar comentarios valiosos para axudar a dar forma ao produto final.

Fontes:

– Conta de Twitter de Call Of Duty – CharlieIntel