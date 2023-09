Como corrixir o código de erro 14515 en Call of Duty: Modern Warfare 2

Os xogadores de Call of Duty: Modern Warfare 2 poden atopar o código de erro 14515, que lles pode impedir acceder ao matchmaking multixogador. Este erro pode ocorrer de forma aleatoria e sen previo aviso. Normalmente aparece cando os xogadores intentan entrar no matchmaking.

O significado do código de erro 14515 é que os servidores de Modern Warfare 2 están sobrecargados. Isto ocorre cando demasiados xogadores intentan acceder ao emparejamento simultáneamente, o que fai que as filas de emparejamento se saquen. A causa exacta da sobrecarga pode variar, como durante eventos ou o inicio dunha nova tempada.

Desafortunadamente, non hai unha solución definitiva para corrixir o código de erro 14515, xa que é un problema do servidor. Non obstante, hai algúns pasos que pode tomar para tentar resolver o problema. En primeiro lugar, é recomendable consultar o sitio web de MW2 Down Detector ou a páxina oficial de Twitter de Call of Duty para ver as actualizacións do estado do servidor. Ademais, o seguimento da canle de asistencia oficial de Activision pode proporcionar información sobre a situación actual do servidor.

En moitos casos, o mellor curso de acción é ter paciencia e esperar a que a carga do servidor diminúe. A maioría dos xogadores consideran que o problema resolve por si só co paso do tempo. Non obstante, se queres solucionar o problema pola túa parte, podes probar os seguintes pasos:

1. Saia e reinicia o xogo.

2. Reinicie o dispositivo.

3. Comprobe a súa conexión a Internet.

4. Restablece o teu enrutador.

5. Use unha conexión por cable en lugar de wifi.

6. Axuste a configuración do seu firewall ou antivirus.

Algúns xogadores tamén suxeriron limpar o seu DNS ou reinstalar o xogo como posibles solucións, aínda que estes pasos poden ser innecesarios para este problema en particular.

En conclusión, o código de erro 14515 en Call of Duty: Modern Warfare 2 indica a sobrecarga do servidor. Aínda que non hai unha solución garantida, manterse informado sobre as actualizacións de estado do servidor e ser paciente adoita ser o mellor curso de acción.

