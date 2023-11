A evolución da intelixencia artificial en animación e xogos

A intelixencia artificial (IA) revolucionou varias industrias, incluíndo a animación e os xogos de ordenador. O impacto e as futuras implicacións da IA ​​neste campo exploraranse no próximo BFX Festival en Bournemouth, Reino Unido. Aínda que o festival mostra principalmente o traballo de efectos visuais do Centro Nacional de Animación por Computadora da Universidade de Bournemouth, tamén serve como plataforma para que os profesionais do sector e os académicos discutan temas actuais.

O Festival BFX, que xa vai pola súa décima edición, converteuse nunha das maiores reunións do Reino Unido para os entusiastas da animación, os xogos e os efectos visuais. Este evento de seis días conta con clases maxistrais, obradoiros e proxeccións para inspirar a mozos creativos e fomentar o intercambio de coñecemento entre expertos. Este ano, un dos temas clave de debate será a utilización da IA ​​na animación e nos xogos.

A intelixencia artificial xa deixou a súa marca na industria dos xogos, cos videoxogos que incorporaron varias formas de intelixencia artificial durante décadas. Non obstante, os últimos avances na tecnoloxía de IA son emocionantes e preocupantes. Aínda que algúns cren que a IA pode mellorar a creatividade e mellorar a experiencia de xogo, outros preocúpanse polo posible desprazamento de emprego e as implicacións legais para os estudos.

Durante o festival, os expertos da industria arroxarán luz sobre como as empresas están a utilizar a IA en tecnoloxías inmersivas, produción virtual e cine dixital. En lugar de confiar en citas directas, pódese dicir que estes expertos ofrecerán información valiosa sobre a intersección da IA ​​e as industrias da animación e dos xogos. Ademais, profesionais experimentados como Joe Darko, líder de animación e animador senior de Sony Imageworks, e Joe Eaton, un animador destacado, compartirán as súas experiencias e perspectivas sobre o traballo creativo nunha industria impulsada pola IA.

O BFX Festival ten como obxectivo educar, inspirar e salvar a brecha entre a academia e a industria. Xunto aos debates e obradoiros, haberá oportunidades para que os mozos, as familias e os entusiastas exploren o mundo da animación, os efectos visuais e a produción de xogos. Tanto se es un aspirante a creativo como se simplemente estás interesado no campo, o BFX Festival promete ofrecer unha visión cautivadora da evolución da IA ​​e do seu impacto na animación e nos xogos.

