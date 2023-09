Gearbox, a serie Company Behind Borderlands, está á venda

By

Segundo os informes, Gearbox, a compañía estadounidense de xogos coñecida por desenvolver a serie Borderlands, está actualmente á venda. A empresa matriz de Gearbox, Embracer, está considerando varias opcións, sendo unha delas a venda do estudo. Varios terceiros xa mostraron interese en adquirir a empresa. Non obstante, nin Embracer nin Gearbox fixeron ningún comentario oficial sobre o asunto.

Esta noticia chega nun momento difícil para Embracer, xa que actualmente está en proceso de reestruturación importante. Como parte desta reestruturación, Volition, o estudo responsable da popular serie Saints Row, xa foi pechado. A principios deste ano, Embracer anunciou os seus plans de pechar estudos e cancelar xogos despois de que fracasase un acordo de 2 millóns de dólares coa empresa saudita Savvy Games Group, financiada polo goberno saudita.

Embracer Group, a empresa matriz, estivo nunha serie de adquisicións nos últimos anos, adquirindo varios estudos destacados, incluíndo Crystal Dynamics, desenvolvedor de Tomb Raider. A adquisición de Gearbox completouse en febreiro de 2021, valorando a compañía en ata 1.4 millóns de dólares. Gearbox lanzou recentemente os spin-off de Borderlands Tiny Tina's Wonderlands e New Tales from the Borderlands. Tamén publicaron este ano o exitoso tirador de looter Remnant 2. Ademais, están dispostos a publicar Homeworld 3, un xogo de estratexia en tempo real de ciencia ficción desenvolvido por Blackbird Interactive, nalgún momento de 2024.

A compañía tamén está a expandir a súa presenza máis aló do mundo dos videojuegos, xa que está previsto que unha película de Borderlands dirixida por Eli Roth chegue aos cines no verán de 2024. Isto indica que a pesar das incertezas actuais sobre o futuro da compañía, Gearbox segue comprometida coa súa franquía e traballa activamente en novos proxectos.

