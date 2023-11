The Astronauts' Misplaced Toolkit: A Lesson in Space Debris Management

Durante unha recente misión para reparar un panel solar na Estación Espacial Internacional (ISS), os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Harra atoparon un contratempo inesperado. A súa bolsa de ferramentas escorregou do seu alcance e foise ao espazo. Aínda que o conxunto de ferramentas considerouse de baixo risco e deixou atrás, agora está a chamar a atención mentres orbita a Terra, xusto por diante da ISS.

A bolsa branca e brillante, visible a simple vista, converteuse nun espectáculo para os que están no chan no sur do Reino Unido. Desde as 6.24 ata as 6.34 do martes á noite, os afortunados observadores das estrelas armados con prismáticos ou telescopios terán a oportunidade de albiscar o conxunto de ferramentas á deriva. Espérase que compareza de volta o 24 de novembro entre as 5.30 e as 5.41 horas.

Para garantir a seguridade da ISS e dos satélites, a Forza Espacial dos Estados Unidos está a controlar con dilixencia a traxectoria do saco rebelde. As estimacións suxiren que volverá a entrar na atmosfera terrestre nalgún momento entre marzo e xullo de 2024, o que supón un risco potencial tanto para as naves espaciais fabricadas polo home como para as operativas.

Este desafortunado incidente non ten precedentes. Ao longo da historia da exploración espacial, os astronautas lanzaron sen querer varios elementos ao espazo. En 1965, o astronauta da NASA Ed White perdeu unha luva de recambio durante unha camiñada espacial e, en 2006, o seu compañeiro astronauta Piers Seller soltou accidentalmente unha espátula mentres reparaba un escudo térmico. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, a primeira muller en dirixir unha camiñada espacial, enfrontouse a unha desgraza similar en novembro de 2008 cando perdeu a súa bolsa de ferramentas mentres intentaba reparar partes da ISS.

A mala colocación de ferramentas e equipamentos pon de manifesto a crecente preocupación que rodea aos restos espaciais. Desde o incidente coa luva de Ed White, máis de 170 millóns de restos acumuláronse no espazo. A medida que a exploración espacial e os lanzamentos de satélites seguen aumentando en frecuencia, o risco de colisións e a creación de máis detritos supoñen importantes retos para as naves espaciais e as futuras misións.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. É o conxunto de ferramentas á deriva unha ameaza para a ISS?

A Forza Espacial dos Estados Unidos está a supervisar activamente o conxunto de ferramentas para garantir que non supoña unha ameaza para a ISS ou outros satélites.

2. Cando o conxunto de ferramentas á deriva volverá entrar na atmosfera terrestre?

As estimacións suxiren que o conxunto de ferramentas volverá entrar na atmosfera terrestre entre marzo e xullo de 2024.

3. Cantos elementos de restos espaciais hai actualmente no espazo?

Desde o incidente que involucrou a luva de Ed White en 1965, máis de 170 millóns de restos acumuláronse no espazo.

4. Cales son os riscos asociados aos restos espaciais?

Os restos espaciais presentan riscos significativos para as naves espaciais operativas e as futuras misións. A acumulación de restos aumenta a probabilidade de colisións, que poden causar danos e xerar aínda máis restos.

5. Que medidas se están a tomar para abordar o problema dos lixos espaciais?

As axencias e organizacións espaciais están a traballar activamente en solucións para mitigar os riscos asociados aos residuos espaciais. Estes inclúen o desenvolvemento de tecnoloxías para rastrexar os restos, a implementación de directrices para o despregamento responsable de satélites e a investigación de métodos para eliminar os restos da órbita.

(Fonte: BBC News)