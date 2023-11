Withings ScanWatch: unha oferta con desconto nun reloxo intelixente híbrido versátil

Achéganse o Black Friday e o Cyber ​​Monday, que traen consigo unha ola de ofertas interesantes. Entre estas ofertas hai unha oferta notable no Withings ScanWatch, que fai que un dos mellores reloxos intelixentes híbridos sexa aínda máis accesible. Venda polo miúdo como Amazon e Best Buy ofrecen actualmente o ScanWatch cun desconto do 20 %, o que reduce o seu prezo a 224.95 dólares.

A pesar do lanzamento do ScanWatch 2 máis avanzado, o ScanWatch orixinal segue sendo unha opción excepcional para as persoas que buscan controlar a súa saúde sen comprometer o estilo. O ScanWatch dispón dunha variedade de funcións, que inclúen o seguimento da frecuencia cardíaca, o seguimento do sono, o seguimento da actividade 24 horas ao día, os 7 días de hoxe, varios modos de adestramento e lectura de ECG. Cunha pequena pantalla PMOLED situada na parte superior, os usuarios poden ver facilmente as súas estatísticas de saúde e funcións de control como alarmas e temporizadores. Ademais, a duración da batería oscila entre dúas semanas e un mes enteiro cunha única carga, unha vantaxe notable deste reloxo intelixente híbrido.

Lanzado inicialmente en 2020, o Withings ScanWatch está dispoñible tanto en tamaños de 38 mm como de 42 mm. Se optas polo modelo máis pequeno ou máis grande, o desconto aínda se aplica, o que supón un aforro de 55 a 75 dólares. Aínda que ambas as variantes en branco e negro están dispoñibles nos venda polo miúdo, o modelo negro parece estar moi demandado, especialmente en Amazon.

Se estivo pensando en comprar un ScanWatch, agora é un momento oportuno para facelo. Coas súas completas funcións de seguimento da saúde e o seu deseño elegante, o Withings ScanWatch segue acumulando críticas positivas e segue sendo unha opción popular entre os usuarios. Aproveita esta oferta con desconto e inviste nun reloxo intelixente híbrido versátil que prioriza o teu benestar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que fai que o Withings ScanWatch destaque?

O Withings ScanWatch distínguese pola súa mestura de funcións de seguimento da saúde e deseño elegante, polo que é unha opción popular entre os usuarios.

Cales son as principais características do Withings ScanWatch?

O ScanWatch ofrece unha serie de funcións, incluíndo o seguimento da frecuencia cardíaca, o seguimento do sono, o seguimento da actividade 24/7, varios modos de adestramento e lectura de ECG. Tamén ten unha pequena pantalla PMOLED para ver estatísticas e controlar funcións.

Como é a duración da batería do ScanWatch?

A batería do ScanWatch pode durar desde dúas semanas ata un mes completo cunha única carga, o que proporciona aos usuarios un uso prolongado sen necesidade de recargas frecuentes.

O Withings ScanWatch está dispoñible en diferentes tamaños?

Si, o ScanWatch está dispoñible tanto en tamaños de 38 mm como de 42 mm, o que dá aos usuarios a opción de escoller o tamaño que mellor se adapte ás súas preferencias.

Onde podo mercar o Withings ScanWatch a un prezo reducido?

Venda polo miúdo como Amazon e Best Buy ofrecen actualmente o Withings ScanWatch cun desconto do 20 %, o que o fai máis accesible para os compradores interesados.