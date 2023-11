Novo lanzamento: Bettinardi BB Series Putters para 2024

By

Bettinardi, coñecida pola súa artesanía premium e deseños clásicos, presenta unha liña actualizada de putters para 2024. Os putters da serie BB, queridos polos golfistas que aprecian a sensación dun putter fresado e as formas clásicas, sufriron importantes melloras.

Principais Características:

– Fresado a partir dun bloque de aceiro inoxidable 303 nas instalacións de Bettinardi en Tinley Park, Illinois, garantindo precisión e calidade.

- O patrón de fresado Perpetual Flymill Face, que consiste en delicados diamantes na zona de golpeo, mellora a sensación e promove un rolo máis suave.

– Ao axustar estratexicamente o tamaño e a forma dos compoñentes críticos, como os parachoques, as bridas traseiras e os ombreiros, optimizouse a distribución do peso. Este cambio de peso redistribúe o centro de gravidade ao centro da cara para mellorar a estabilidade e o perdón.

– Un acabado PVD Black Pearl reduce o brillo, proporcionando un aspecto limpo e compacto no enderezo.

FAQ:

P: Quen é o público obxectivo dos putters da serie BB de Bettinardi?

R: Os putters da serie BB están deseñados para golfistas que aprecian as formas clásicas e a sensación excepcional dun putter fresado.

P: Que ten de exclusivo o patrón de fresado de caras Perpetual Flymill?

R: O delicado patrón de diamante na zona de golpe mellora a sensación e favorece un rolo de bola máis rápido ao minimizar o derrape.

P: Como mellora o rendemento o axuste da distribución de peso?

R: Ao axustar estratexicamente o tamaño e a forma dos compoñentes críticos, o peso da mangueira está compensado, o que permite un centro de gravidade máis centrado e unha estabilidade mellorada.

P: Como beneficia o acabado Black Pearl PVD aos golfistas?

R: O acabado PVD Black Pearl reduce o brillo, creando unha aparencia elegante e limpa no enderezo.

Cos putters da serie Bettinardi BB actualizados, os golfistas poden esperar unha artesanía excepcional, unha sensación excepcional e un rendemento mellorado nos greens. Tanto se prefire unha folla clásica como un mazo de tamaño medio, a serie BB ten opcións para adaptarse a diferentes tipos de golpe. Mellora o teu xogo de meter co deseño atemporal e a enxeñería de precisión da última oferta de Bettinardi.

Fontes:

– Tendas de golf en todo o mundo.