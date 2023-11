Snapdragon 8 Gen 3: unha potencia de rendemento, pero non sen inconvenientes

O moi esperado Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm seguramente fixo olas no mercado dos teléfonos intelixentes desde o seu lanzamento hai uns meses. Coas súas impresionantes capacidades de rendemento, converteuse no chipset preferido para moitos dispositivos Android insignia. Non obstante, unha recente avaliación revelou que este poderoso procesador pode carecer dunha área importante: a eficiencia.

O reputado revisor de tecnoloxía, Golden Reviewer, realizou unha análise exhaustiva do Snapdragon 8 Gen 3, centrándose especialmente na súa eficiencia. Utilizando ferramentas de benchmarking estandarizadas, o revisor descubriu que, aínda que o chipset presentaba notables ganancias de rendemento, a súa eficiencia deixaba moito que desexar.

Unha das características máis destacadas do Snapdragon 8 Gen 3 é a súa nova arquitectura, que incorpora dous núcleos de eficiencia, cinco núcleos de rendemento e un núcleo principal. A proba de Golden Reviewer destacou o aumento significativo do rendemento que ofrece o gran núcleo do chipset. Non obstante, este aumento do rendemento ten un custo - eficiencia.

Nunha comparación directa co seu predecesor, o Snapdragon 8 Gen 2, a última versión do chipset insignia de Qualcomm mostrou un consumo medio de enerxía superior por vatio. O Snapdragon 8 Gen 2 tiña un consumo medio de 4.9 watts no punto de referencia SPEC, mentres que o Snapdragon 8 Gen 3 mostraba unha media de 6.27 watts. Esta diminución da eficiencia realízase aínda máis polo feito de que o consumo máximo de enerxía por watt para o Snapdragon 8 Gen 3 rexistrouse en 11.05 watts.

É importante ter en conta que estes descubrimentos poden non representar todo o potencial do Snapdragon 8 Gen 3. Os críticos sinalaron que os fabricantes de equipos orixinais de Android (OEM) optimizan os SoC Qualcomm de forma diferente, o que significa que as puntuacións de eficiencia do chipset poden variar entre os diferentes teléfonos intelixentes. .

De cara ao futuro, o próximo Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, que se lanzará nun futuro próximo, promete unha actualización significativa. O chipset presentará a plataforma Snapdragon X Elite, que inclúe os innovadores núcleos personalizados de Oryon. Estes núcleos, responsables do excelente rendemento dos chipsets Snapdragon X Elite, tamén se integrarán no Snapdragon 8 Gen 4, mellorando tanto as ganancias de rendemento como as puntuacións de eficiencia.

Con este desenvolvemento, a brecha entre os SoC Snapdragon e os chipsets insignia de Apple pode pecharse significativamente, posicionando a Qualcomm como un forte competidor no mercado dos procesadores móbiles. Mentres a industria agarda ansiosamente a introdución do Snapdragon 8 Gen 4, está por ver se corrixirá os problemas de eficiencia suscitados polo Snapdragon 8 Gen 3.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. É o Snapdragon 8 Gen 3 máis potente que o seu predecesor?

Absolutamente. O Snapdragon 8 Gen 3 ofrece notables ganancias de rendemento con respecto á xeración anterior de chipsets Qualcomm. Non obstante, isto ocorre a costa da eficiencia.

2. O Snapdragon 8 Gen 3 consume máis enerxía que o Snapdragon 8 Gen 2?

Si, o Snapdragon 8 Gen 3 presenta un maior consumo de enerxía por vatio en comparación co seu predecesor. Rexistra un consumo medio de enerxía de 6.27 vatios no benchmark SPEC, mentres que o Snapdragon 8 Gen 2 alcanzou unha media de 4.9 vatios.

3. Poden variar as puntuacións de eficiencia do Snapdragon 8 Gen 3 en diferentes teléfonos intelixentes?

Si, é importante ter en conta que os fabricantes de equipos orixinais (OEM) de Android optimizan os SoC Qualcomm de forma diferente. Polo tanto, o chipset pode acadar diferentes puntuacións de eficiencia en teléfonos intelixentes distintos do Xiaomi 14 Pro, que foi o obxecto da avaliación.

4. Que se pode esperar do próximo Snapdragon 8 Gen 4?

O Snapdragon 8 Gen 4 promete unha actualización significativa, que inclúe a plataforma Snapdragon X Elite con núcleos Oryon personalizados. Espérase que estes núcleos, responsables das impresionantes ganancias de rendemento, tamén melloren as puntuacións de eficiencia. Este desenvolvemento podería reducir a diferenza entre os SoC Snapdragon e os chipsets emblemáticos de Apple.