Baldur's Gate 3, o moi esperado RPG, chamou a atención pola súa excepcional atención aos detalles. Os desenvolvedores do xogo, Larian Studios, fixeron un esforzo adicional para incorporar consecuencias para as accións dos xogadores. Como proba diso, descubriuse unha escena de xogo oculta por perder un elemento crítico na trama no final do xogo.

No acto final de Baldur's Gate 3, os xogadores deben recoller tres Netherstones para controlar o Absoluto, unha mente mellorada de Mind Flayer. Aínda que non hai ningún incentivo para perder estes elementos, os xogadores teñen a opción de deixalos ou deixalos en contedores. Non obstante, Larian Studios asegurou que os xogadores non poden usar a acción de "tirar" nas Pedras Abas, o que lles impide deshacerse delas facilmente.

Un YouTuber chamado BOB_BestOfBugs atopou unha solución para esta limitación. Colocando un Netherstone nun recipiente como unha caixa ou un saco, os xogadores poderían desfacerse dese recipiente. Non obstante, esta acción pode provocar un final de xogo. Curiosamente, os xogadores informaron de que só se atoparon co xogo ao perder o seu segundo Netherstone.

A escena do xogo que segue é unha mostra cativadora de consecuencias. O compañeiro cerebral do xogador Prism, O Emperador, recriminaos por descartar a súa oportunidade de vitoria. Posteriormente, o xogador é rapidamente transportado á pista extraplanar do Absoluto onde eles e o seu grupo son convertidos en Mind Flayers. Isto é seguido dun xogo sobre a pantalla co texto: "Sucumbiches a Ela, agora parte do Gran Deseño..."

Esta escena oculta mostra a intrincada atención aos detalles e o sentido do humor que diferencian a Baldur's Gate 3 doutros xogos de rol. En lugar de simplemente impedir que os xogadores descarten un elemento crítico para a trama, Larian Studios creou unha resposta dinámica á autosabotaxe dos xogadores. Suscita a pregunta de se hai máis escenas sen descubrir e xogos que esperan atopar, e que accións atrevidas terán que emprender os xogadores para descubrilas.

En xeral, o xogo oculto de Baldur's Gate 3 destaca o compromiso do xogo coa axencia de xogadores e a súa dedicación a crear un mundo verdadeiramente inmersivo e reactivo.

Fontes:

- Artigo fonte