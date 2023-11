Fábula terra de Punt: rastrexo do comercio exipcio antigo con babuinos

Os antigos exipcios tiñan unha fascinación polos babuinos, asociándoos a miúdo cos deuses Babi e Thoth. Estes monos foron mantidos en catividade, retirándolles os seus incisivos afiados para reducir o perigo que representaban. Ademais, os babuinos eran comúnmente momificados como ofrendas aos deuses, a pesar da súa ausencia na fauna natural de Exipto. A orixe destes babuinos segue sendo un misterio, con historias das súas orixes procedentes da mítica Terra de Punt.

Nun estudo recente, os científicos utilizaron a análise de ADN para arroxar luz sobre as rutas comerciais empregadas polos antigos exipcios para adquirir babuinos. A investigación, dirixida pola xenetista Gisela Kopp da Universidade de Konstanz, Alemaña, extraeu con éxito o ADN dun babuino momificado que data do período comprendido entre o 800 a. C. e o 540 a. C. Ao comparar este ADN co dos babuinos de rexións coñecidas, os investigadores determinaron que estes babuinos orixináronse da actual Eritrea costeira.

Os rexistros históricos facían referencia a un lugar chamado Adulis que serviu como centro comercial para os comerciantes exipcios ao redor do 300 a. C. Era coñecido como un centro para o comercio de animais exóticos, reforzando a evidencia do comercio entre os antigos exipcios e a Terra de Punt. Os resultados deste novo estudo suxiren que Adulis e Punt puideron ser o mesmo, reforzando aínda máis a conexión entre as dúas rexións.

Aínda que este estudo proporciona información valiosa sobre as rutas comerciais do antigo Exipto, os investigadores recoñecen que se necesitan máis mostraxes e análises para unha comprensión completa. Dado que este estudo representa unha das primeiras investigacións de ADN antigo nun primate non humano, os estudos futuros sobre outras especies teñen o potencial de revelar máis sobre a diversa gama de importacións do antigo Exipto e o seu impacto na biodiversidade local.

Preguntas máis frecuentes:

P: Por que os antigos exipcios momificaron os babuinos?

R: Os antigos exipcios momificaban babuinos como ofrendas aos deuses, especialmente asociados con Babi e Thoth.

P: De onde se orixinaron os babuinos no antigo Exipto?

R: Os babuinos non estaban presentes naturalmente en Exipto. A análise de ADN suxire que foron comercializados desde a rexión costeira actual de Eritrea.

-¿Que suxiren os resultados deste estudo sobre a Terra de Punt?

R: O estudo indica que Adulis, un porto comercial mencionado nos rexistros históricos, puido estar situado na mesma rexión que a legendaria Terra de Punt.

P: Hai plans para máis investigacións sobre o comercio exipcio antigo?

R: O equipo de investigación pretende realizar mostraxes e análises adicionais para recoller máis datos sobre as orixes dos babuinos e as rutas comerciais. Este estudo representa unha das primeiras investigacións que utilizan a análise de ADN antigo nun primate non humano.