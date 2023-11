O enigmático mundo limbo no próximo DLC de Atomic Heart

Embárcate nunha viaxe extraordinaria polo enigmático mundo Limbo no tan esperado segundo DLC de Atomic Heart. Presentado nun tráiler cautivador, o DLC ofrece unha visión tentadora das asombrosas marabillas e perigos que agardan aos xogadores.

Dentro do mundo Limbo, a realidade desafía as normas convencionais xa que opera baixo as súas propias e peculiares regras. Todo dentro deste misterioso reino está intrincadamente conectado por un ecosistema único, que presenta unha experiencia surrealista e inmersiva para os xogadores. Descubre paisaxes fantásticas, atopa criaturas estrañas e supera os límites do que pensabas que era posible.

A medida que se achega a tempada de inverno, a data de lanzamento do DLC 2 para Atomic Heart achégase. Tanto os fans como os xogadores poden estar ansiosos por embarcarse nesta nova e emocionante aventura chea de intriga e xogo alucinante. Mergúllate no descoñecido e prepárate para deixarte cativar pola innovadora narración e xogo da última incorporación de Atomic Heart.

Atomic Heart, o título moi aclamado desenvolvido por Mundfish, está dispoñible en varias plataformas. Os xogadores de PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Game Pass poden adentrarse no mundo inmersivo de Atomic Heart e explorar a súa fascinante narrativa, os seus impresionantes gráficos e as innovadoras mecánicas de xogo.

