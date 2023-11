By

A que idade xa non podes ter tella?

A tella, tamén coñecida como herpes zoster, é unha infección viral que causa unha erupción dolorosa. É causada polo virus da varicela-zóster, o mesmo virus que causa a varicela. Aínda que o zóster pode afectar a persoas de todas as idades, é máis común en adultos maiores e individuos con sistemas inmunitarios debilitados. Pero a que idade xa non podes ter tella? Exploremos esta pregunta e arroxemos algo de luz sobre o tema.

Cal é a franxa de idade típica para a tella?

O herpes zóster pode ocorrer a calquera idade, pero é máis frecuente en persoas maiores de 50 anos. Segundo os Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC), aproximadamente unha de cada tres persoas nos Estados Unidos desenvolverá zóster ao longo da súa vida. O risco de desenvolver herpes zóster aumenta coa idade e a incidencia aumenta drasticamente despois dos 50 anos.

Pódese ter tella despois dunha certa idade?

Aínda que o risco de desenvolver zóster aumenta coa idade, non hai idade específica na que xa non poidas contraer zóster. Incluso os individuos de 80 ou 90 anos poden desenvolver tella se xa tiveron varicela. O virus da varicela-zóster permanece latente no corpo despois de que unha persoa se recupera da varicela, e pode reactivarse máis tarde na vida, causando herpes zóster.

Pódese previr a tella?

Si, o herpes zóster pódese evitar mediante a vacinación. O CDC recomenda unha vacina de dúas doses chamada Shingrix para adultos de 50 anos ou máis. Esta vacina é moi eficaz para reducir o risco de zóster e as súas complicacións. Tamén se recomenda para persoas que recibiron previamente a vacina contra o zóster, Zostavax.

Cales son os síntomas do herpes zóster?

Os síntomas do herpes zóster normalmente inclúen unha erupción dolorosa que aparece como unha banda ou tira nun lado do corpo. Esta erupción adoita ir acompañada de comezón, formigueo ou sensación de ardor. Outros síntomas poden incluír febre, dor de cabeza, fatiga e sensibilidade á luz. Se experimenta estes síntomas, é importante buscar atención médica de inmediato.

En conclusión, non hai unha idade específica na que xa non poidas ter tella. Aínda que é máis común en adultos maiores, a tella pode afectar a persoas de calquera idade. A vacinación é unha forma eficaz de previr o herpes zóster, e os CDC recomendan a vacina Shingrix para adultos de 50 ou máis anos. Se experimenta síntomas de zóster, é importante consultar a un profesional da saúde para un diagnóstico e tratamento adecuados.