Asteroide estrelouse pola misión Dart da NASA comportándose de forma estraña

Un asteroide que se estrelou intencionadamente pola nave espacial Dart da NASA nunha misión para alterar o seu rumbo agora presenta un comportamento peculiar. A nave espacial chocou co asteroide Dimorphos en setembro do ano pasado como parte dun experimento para probar a defensa da Terra contra os posibles impactos de asteroides. Non obstante, un profesor e a súa clase que estudaban a rocha descubriron recentemente que desde a colisión, esta se moveu dun xeito inesperado e inusual.

O asteroide máis pequeno, Dimorphos, está en órbita arredor dun asteroide máis grande chamado Didymos. Ao chocar con éxito contra Dimorphos, a misión Dart puido cambiar a súa órbita nunha cantidade significativa. Dart, que significa Double Asteroid Redirection Test, utilizou unha nave espacial do tamaño dun frigorífico para chocar co asteroide. Esta colisión pretendía determinar se un método similar podería usarse para alterar o rumbo dun perigoso asteroide que se dirixía cara á Terra.

Non obstante, un equipo de nenos e o seu profesor, Jonathan Swift, na escola Thacher de California, fixeron un descubrimento sorprendente usando o telescopio escolar. Descubriron que a órbita de Dimorphos continuou a diminuír despois do impacto, que non é o que se esperaba. Este achado foi presentado nunha reunión da Sociedade Astronómica Americana e é probable que inflúa nas futuras misións de redirección de asteroides da NASA.

Unha posible explicación para o cambio en curso na órbita do asteroide é que o impacto provocou que o material, incluídas grandes rochas, fose lanzada cara á superficie do asteroide e finalmente caese, alterando aínda máis a súa órbita. A Axencia Espacial Europea ten previsto lanzar unha misión chamada Hera en 2026 para estudar Dimorphos e potencialmente revelar máis información sobre o seu comportamento despois da colisión.

En conclusión, a colisión da misión Dart da NASA co asteroide Dimorphos provocou cambios inesperados na órbita do asteroide. Outros estudos e misións, como a próxima misión Hera, axudarán aos científicos a comprender mellor e potencialmente mitigar os riscos dos impactos dos asteroides na Terra.

Definición:

– Asteroide: pequeno obxecto rochoso que orbita ao redor do Sol

– Meteoro: un asteroide que arde na atmosfera terrestre

– Vesta: un dos asteroides máis grandes coñecidos cun diámetro de 530 km (330 millas)