O lanzamento da consola en evolución de Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, o moi esperado remake de Unreal Engine 5 do popular xogo Ark: Survival Evolved, provocou emoción e decepción entre os xogadores de consolas. O Developer Studio Wildcard anunciou unha data de lanzamento para a versión de Xbox e ao mesmo tempo atrasou o lanzamento de PlayStation 5.

Nunha publicación recente en Twitter, Studio Wildcard confirmou que Ark: Survival Ascended lanzarase en Xbox Series X e S o 21 de novembro ás 9:12 horas do Pacífico / 5:XNUMX horas do leste / XNUMX:XNUMX horas do Reino Unido. Este anuncio infundiu esperanza nos entusiastas de Ark, que se mostraron escépticos no pasado sobre a fiabilidade das datas de lanzamento de Studio Wildcard.

Non obstante, os xogadores de PlayStation 5 terán que esperar un pouco máis, xa que o lanzamento de Ark: Survival Ascended nesta plataforma foi atrasado ata principios de decembro. Studio Wildcard citou "algúns problemas" atopados durante o proceso de certificación con Sony como o motivo do atraso. Especúlase que o xogo multiplataforma pode estar causando complicacións, pero Studio Wildcard asegura aos xogadores que están a traballar con dilixencia para ofrecer a mellor experiencia multiplataforma posible.

A pesar dos atrasos da consola, o lanzamento de Ark: Survival Ascended en Steam foi considerado exitoso. O xogo vendeu máis de 600,000 copias en só dúas semanas despois do seu lanzamento. Non obstante, algúns xogadores atoparon problemas de rendemento que afectaron a experiencia de xogo en xeral. Studio Wildcard recoñeceu estas preocupacións e comprometeuse a abordalas mediante parches e actualizacións.

Aínda que Ark: Survival Ascended segue sufrindo melloras, o seu predecesor, Ark: Survival Evolved, segue sendo popular entre os xogadores. Actualmente, hai máis persoas que xogan activamente ao xogo orixinal que á súa versión remasterizada.

Tanto se os xogadores están agardando ansiosamente o lanzamento da consola como se gozan do xogo en Steam, o mundo de Ark: Survival Ascended ofrece unha aventura emocionante chea de dinosauros, desafíos de supervivencia e unha experiencia de xogo en evolución.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended é un remake do xogo orixinal Ark: Survival Evolved, desenvolvido por Studio Wildcard utilizando Unreal Engine 5. Ofrece unha experiencia de supervivencia inmersiva nun mundo cheo de criaturas prehistóricas.

2. Cando se lanzará Ark: Survival Ascended en Xbox?

Ark: Survival Ascended lanzarase en Xbox Series X e S o 21 de novembro ás 9:12 horas do Pacífico / 5:XNUMX horas do leste / XNUMX:XNUMX horas do Reino Unido.

3. Por que se atrasou o lanzamento de Ark: Survival Ascended para PlayStation 5?

O lanzamento de Ark: Survival Ascended para PlayStation 5 aprazouse ata principios de decembro debido a "algúns problemas" que se atoparon durante o proceso de certificación con Sony. Studio Wildcard está a traballar para resolver estes problemas e ofrecer aos xogadores a mellor experiencia multiplataforma posible.

4. O lanzamento de Steam de Ark: Survival Ascended enfrontou algún reto?

Si, o lanzamento de Ark: Survival Ascended en Steam experimentou problemas de rendemento que afectaron o lanzamento do xogo. Studio Wildcard recoñeceu estas preocupacións e está a traballar activamente para abordalas mediante parches e actualizacións.

5. Como se compara a popularidade de Ark: Survival Evolved con Ark: Survival Ascended?

No momento da publicación deste artigo, máis xogadores están xogando activamente a Ark: Survival Evolved en comparación con Ark: Survival Ascended. Non obstante, coas melloras e actualizacións en curso, a versión remasterizada promete unha experiencia de xogo emocionante e en evolución.