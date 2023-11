Son irmáns Sam's Club e Walmart?

No mundo da venda polo miúdo, hai algúns nomes que se converteron en sinónimo de tendas de grandes dimensións e prezos accesibles. Dous dos nomes máis coñecidos nesta industria son Sam's Club e Walmart. Pero estes dous xigantes da venda polo miúdo están realmente relacionados? Son irmáns, por así dicilo? Mergullémonos nos detalles e descubrínmolo.

Sam's Club e Walmart están realmente relacionados, pero non son irmáns no sentido literal. En cambio, son máis como irmáns dentro da mesma familia. Sam's Club é un club de almacén de venda polo miúdo só para membros que foi fundado por Sam Walton, o mesmo emprendedor visionario que fundou Walmart.

Walmart, pola súa banda, é unha corporación multinacional de venda polo miúdo que opera unha cadea de hipermercados, grandes almacéns de desconto e tendas de comestibles. É unha das empresas máis grandes do mundo por ingresos e ten unha importante presenza en varios países.

Sam's Club opera como unha subsidiaria de Walmart, o que significa que é propiedade e controlado pola corporación máis grande. Aínda que ambas tendas ofrecen unha ampla gama de produtos a prezos competitivos, Sam's Club céntrase máis nas compras a granel e ofrece beneficios exclusivos aos seus membros.

FAQ:

P: Alguén pode mercar no Sam's Club?

R: Non, Sam's Club é unha tenda só para membros. Non obstante, os non socios poden mercar no Sam's Club se van acompañados dun membro.

P: Cales son os beneficios de ser socio do Sam's Club?

R: Os membros do Sam's Club gozan de acceso a ofertas exclusivas, opcións de compra masiva e servizos adicionais, como servizos ópticos e de farmacia.

P: Os prezos en Sam's Club e Walmart son os mesmos?

R: Aínda que ambas tendas ofrecen prezos competitivos, Sam's Club adoita ofrecer maiores cantidades de produtos a prezos con desconto debido ao seu foco nas compras a granel.

En conclusión, aínda que Sam's Club e Walmart non son irmáns no sentido literal, están estreitamente relacionados como parte da mesma familia de venda polo miúdo. Sam's Club funciona como unha subsidiaria de Walmart e ofrece unha experiencia de compra en almacén só para membros con vantaxes exclusivas. Entón, a próxima vez que visites calquera destas tendas, recorda a conexión entre elas e o emprendedor visionario, Sam Walton, que deu vida a estes xigantes da venda polo miúdo.