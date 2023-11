Os comestibles son máis baratos en Walmart ou Sam's Club?

Cando se trata de facer a compra, atopar as mellores ofertas é sempre unha prioridade para os consumidores. Dúas opcións populares para os compradores conscientes do orzamento son Walmart e Sam's Club. Ambos xigantes da venda polo miúdo ofrecen unha ampla gama de produtos a prezos competitivos, pero cal ofrece as mellores ofertas en comestibles? Vexamos máis de cerca.

Walmart Walmart é unha empresa de venda polo miúdo multinacional coñecida pola súa ampla selección de produtos, incluídos comestibles. Con numerosos lugares nos Estados Unidos, é unha opción conveniente para moitos compradores. Walmart ofrece unha variedade de marcas e produtos, atendendo a diferentes orzamentos e preferencias. A tenda ofrece con frecuencia promocións e descontos, polo que é unha opción atractiva para aqueles que buscan aforrar diñeiro en comestibles.

Sam's Club: Sam's Club, un club de almacén só para membros, é unha subsidiaria de Walmart. Ofrece grandes cantidades de produtos a prezos rebaixados. Aínda que require unha cota de adhesión, o aforro en comestibles adoita superar este custo para os compradores frecuentes. Sam's Club é especialmente beneficioso para familias numerosas ou empresas que necesitan comprar a granel. A tenda ofrece unha ampla gama de produtos, incluíndo produtos frescos, carne e produtos básicos de despensa.

Cal é máis barato?

Determinar se os alimentos son máis baratos en Walmart ou Sam's Club depende de varios factores. Aínda que Sam's Club pode ofrecer prezos máis baixos por unidade debido ás súas cantidades a granel, Walmart adoita ofrecer mellores ofertas en artigos individuais. Ademais, as frecuentes promocións e descontos de Walmart poden reducir aínda máis o custo total dos alimentos.

FAQ:

1. Necesito unha subscrición para mercar en Walmart?

Non, Walmart está aberto ao público en xeral e non require unha adhesión.

2. Podo mercar no Sam's Club sen ser socio?

Non, Sam's Club é un club de almacén só para membros. Non obstante, ofrecen un pase dun día para que os non socios poidan mercar cunha tarifa de servizo do 10%.

3. Os aforros do Sam's Club valen a cota de socio?

Se compras con frecuencia alimentos a granel ou tes unha familia numerosa, os aforros en Sam's Club adoitan superar a cota de socio. Recoméndase avaliar os seus hábitos de compra e comparar prezos antes de decidir.

En conclusión, tanto Walmart como Sam's Club ofrecen prezos competitivos en comestibles, pero a mellor opción depende das necesidades e preferencias individuais. Walmart é ideal para aqueles que buscan ofertas en artigos individuais, mentres que Sam's Club é vantaxoso para compras a granel. Considere os seus hábitos de compra, o orzamento e o tamaño da súa casa para determinar que tenda proporcionará o mellor valor para as súas necesidades de supermercado.