O novo vicepresidente senior de comunicacións estratéxicas únese ao grupo de medios de NBCUniversal

O grupo de medios de NBCUniversal anunciou recentemente a incorporación de Bernadette Simpao como vicepresidenta senior de comunicacións estratéxicas. Simpao, unha antiga executiva de relaciones públicas en Apple e AMC, centrarase no streamer Peacock no seu novo papel. O seu nomeamento subliña o compromiso de NBCUniversal de reforzar os seus esforzos de comunicación entre varias marcas dentro das divisións de entretemento e de directo ao consumidor.

Simpao aporta unha gran experiencia ao seu novo posto, xa que exerceu en funcións clave en empresas líderes do sector. En Apple, dirixiu as relacións públicas e as comunicacións mundiais para a aplicación Apple TV e os negocios de vídeo e deportes da compañía. Durante o seu tempo en Apple, Simpao supervisou importantes iniciativas como o lanzamento de Apple TV+ e o desenvolvemento de servizos de transmisión como o MLS Season Pass da Major League Soccer.

Antes de unirse a Apple, Simpao ocupaba o cargo de vicepresidente de comunicacións corporativas en AMC Networks. O seu mandato en Viacom abarcou unha década, onde traballou en varios roles de comunicación en divisións internacionais, BET Networks e Viacom corporativo.

A experiencia de Simpao na xestión de lanzamentos e asociacións de alto perfil fortalecerá sen dúbida as estratexias de comunicación de NBCUniversal. A súa ampla experiencia en comunicación corporativa, xunto coa súa probada traxectoria na industria, sitúana ben para o éxito no seu novo cargo.

Preguntas máis frecuentes

4. Cales son as divisións dentro de NBCUniversal afectadas polos despedimentos recentes?

A principios de novembro, NBCUniversal anunciou despedimentos en tres divisións: marketing Peacock, NBCUniversal Entertainment e vendas de anuncios. A maioría destes recortes, aproximadamente de 30 a 40 empregados, realizáronse en Peacock como parte dunha reestruturación baixo a CMO Shannon Willett.