Revolucionando o seguimento da condición física: o Apple Watch 9 presenta a función Siri Health e Double Tap

O moi esperado Apple Watch 9 tomou por asalto o mundo do seguimento de fitness desde o seu lanzamento en setembro de 2023. Con características impresionantes e deseño elegante, converteuse rapidamente nun dos dispositivos portátiles máis modernos do mercado. Aínda que os descontos foron escasos, unha oferta do Black Friday sorprendeu aos consumidores, ofrecendo unha redución de 70 dólares no prezo. Este desconto notable pode ser a mellor oportunidade para mercar o Apple Watch 9 durante todo o ano.

Contrariamente ás expectativas, as mellores ofertas do Black Friday para o Apple Watch 9 pódense atopar en Amazon e Walmart, non nas tendas de Apple. Actualmente, o tamaño de 41 mm está dispoñible por tan só 329 dólares, e o tamaño de 45 mm comeza en 359 dólares. Comparativamente, mercar directamente a Apple custaría 399 dólares para o tamaño de 41 mm e 429 dólares para o tamaño de 45 mm. Estas ofertas proporcionan un aforro substancial para os entusiastas do fitness que buscan actualizar os seus dispositivos de seguimento.

Unha das características máis notables e emocionantes do Apple Watch 9 é a actualización de Siri Health. Siri, o asistente virtual intelixente, transformouse nun adestrador de fitness incorporado. Simplemente usando comandos de voz, os usuarios poden iniciar ou deter os adestramentos sen esforzo e acceder ás estatísticas de saúde sen necesidade de conexión wifi ou móbil. Necesitas actualizar a túa frecuencia cardíaca ou a distancia percorrida durante unha actividade? Só pregúntalle a Siri. Ademais, a introdución da función Double Tap revolucionou a facilidade de uso durante os adestramentos. Ao tocar dúas veces os dedos índice e polgar, os usuarios poden realizar varias accións como responder ou finalizar chamadas, iniciar ou deter temporizadores e controlar a música. Esta funcionalidade mans libres simplifica a navegación e mellora a experiencia xeral de adestramento.

O Apple Watch 9 non só é un cambio de xogo para os entusiastas do fitness, senón tamén para os que realizan varias tarefas. Os profesionais ocupados agora poden responder chamadas e responder correos electrónicos sen interromper a súa rutina de exercicios, engadindo un novo nivel de comodidade. Ademais, a precisión de ditado mellorada, que chega ata o 25 %, permite aos usuarios responder a textos e correos electrónicos con maior precisión mentres traballan.

Experimenta o futuro do seguimento da condición física co Apple Watch 9. Con Siri Health e a función Double Tap, nunca foi tan sinxelo estar conectado e maximizar a produtividade durante os adestramentos. Non te perdas as ofertas do Black Friday dispoñibles en Amazon e Walmart, a partir de só 329 dólares.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Onde podo atopar a mellor oferta no Apple Watch 9 este venres negro?

As mellores ofertas do Black Friday para o Apple Watch 9 pódense atopar en Amazon e Walmart. Os prezos comezan en 329 dólares para o tamaño de 41 mm e 359 dólares para o tamaño de 45 mm.

2. Que é Siri Health?

Siri Health é unha actualización do Apple Watch 9 que transforma a Siri nun adestrador de fitness integrado. Os usuarios poden iniciar ou deter os adestramentos, comprobar as estatísticas de saúde e moito máis usando comandos de voz sen necesidade de wifi.

3. Que é a función Dobre toque?

A función Double Tap permite aos usuarios controlar as aplicacións activas no seu Apple Watch 9 tocando dúas veces os dedos índice e polgar. Este xesto elimina a necesidade de tocar a pantalla, proporcionando unha experiencia de navegación máis fluida.

4. Podo responder chamadas e correos electrónicos durante os adestramentos co Apple Watch 9?

Si, o Apple Watch 9 permite aos usuarios responder chamadas e responder correos electrónicos sen interromper o seu adestramento. Esta función beneficia ás persoas que fan exercicio durante as súas xornadas de traballo.

5. Mellórase a precisión do ditado no Apple Watch 9?

Si, a precisión do ditado no Apple Watch 9 mellorouse ata un 25%. Os usuarios poden responder a mensaxes de texto, correos electrónicos e moito máis con maior exactitude e precisión mentres traballan.