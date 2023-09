Novos modelos de iPhone Pro de Apple: prezos e actualizacións

Apple presentará os seus novos modelos de iPhone Pro nun evento de lanzamento esta noite, e aínda que houbo moitas filtracións e informes que revelan os próximos teléfonos, aínda queda un misterio: o prezo. Os rumores suxiren que haberá aumentos de prezos para os modelos vendidos nos EE. UU., pero que pasa cos prezos na India?

Nos Estados Unidos, a serie iPhone 14 comezou en 799 dólares, mentres que o modelo base para os compradores indios fixouse en 79,900 rupias. Espérase que os prezos dos modelos non Pro sigan os mesmos que o ano pasado. Non obstante, para o iPhone 15 Plus, prevese un prezo de 89,900 rupias.

Agora, imos falar dos modelos Pro. Espérase que o iPhone 15 Pro veña cun aumento de prezo de 100 dólares, posiblemente a partir de 1099 dólares nos Estados Unidos. Na India, podería haber un aumento de polo menos 10,000 rupias en comparación co modelo do ano pasado. En canto ao iPhone 15 Pro Max, podería ver un aumento de prezo aínda maior, que podería chegar a 1299 dólares nos Estados Unidos, e os compradores indios asistiron a un aumento notable con respecto ao ano anterior.

Os modelos estándar de iPhone 15 verán algunhas actualizacións significativas. A muesca coñecida será substituída pola Illa Dinámica, ampliando o espazo da pantalla e reducindo os biseles. Se rumorea que a cámara principal se actualizará de 12 MP a 48 MP, e os dispositivos estarán alimentados polo chipset A16 Bionic. Ademais, espérase que os modelos non Pro e Pro adopten o porto USB Tipo-C, substituíndo o cable Lightning.

Os modelos Pro contarán cun cadro de titanio, que substituirá o aceiro inoxidable, o que resultará nun peso máis lixeiro. O iPhone 15 Pro Max introducirá unha lente de periscopio que ofrece un zoom óptico 5x-6x. Os dous modelos Pro tamén cambiarán aos portos USB Tipo-C.

É importante ter en conta que estas estimacións de aumento de prezos baséanse en rumores, polo que deben tomarse con escepticismo.

Fontes:

- Apple presentará os novos modelos de iPhone Pro nun evento de lanzamento esta noite.

- Espérase que o prezo dos modelos non Pro siga sendo o mesmo que o ano pasado.

- Espérase que o iPhone 15 Plus teña un prezo de 89,900 rupias.

- O iPhone 15 Pro podería comezar en 1099 dólares nos Estados Unidos.

- O iPhone 15 Pro Max pode ver un aumento do prezo ata os 1299 dólares nos Estados Unidos.

– Os modelos de iPhone 15 terán unha pantalla Dynamic Island.

– Se rumorea que a cámara principal se actualizará a 48 MP.

– Os dispositivos serán alimentados polo chipset A16 Bionic.

– Espérase que os modelos non Pro e Pro adopten portos USB tipo C.

– Os modelos Pro contarán cun cadro de titanio, reducindo o peso.

- O iPhone 15 Pro Max introducirá unha lente periscopio con zoom óptico.