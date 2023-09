Que esperar do evento de outono de Apple: iPhone 15 e novos reloxos de Apple

By

Hoxe, Apple organiza o seu tan esperado evento Wonderlust, onde se espera que a compañía anuncie o rumoreado iPhone 15 e os novos Apple Watches. O evento transmitirase en directo a partir das 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT. Este evento é o primeiro desde que Apple presentou o Vision Pro na WWDC a principios deste verán. O evento anual do iPhone de outono converteuse nun fenómeno cultural, sinalando o final do verán e o inicio dos novos produtos de Apple.

Os rumores sobre o iPhone 15 levan meses circulando. Algúns suxiren que será unha actualización regular ano tras ano, mentres que outros especulan sobre a posibilidade dun modelo Pro máis grande chamado iPhone 15 Ultra. A invitación do evento, co seu enigmático logotipo de Apple formado por partículas diminutas, espertou curiosidade e especulacións. O lema "Wonderlust" é un xogo coa palabra "wanderlust" e os entusiastas de Apple están tentando descifrar o seu significado en relación aos próximos anuncios.

Espérase que a liña de iPhone 15 inclúa catro modelos: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Segundo Mark Gurman de Bloomberg, o iPhone 15 e 15 Plus serán esencialmente versións reempaquetadas do iPhone 14 Pro, sen a cámara de telefoto nin o corpo de aceiro inoxidable. Estes novos teléfonos contarán cunha cámara principal de 48 megapíxeles e o chip A16 da xeración anterior.

Probablemente non haxa grandes cambios na pantalla, xa que o analista Ross Young prevé que os modelos base de iPhone 15 non terán unha alta taxa de actualización como os iPhone Pro. Espérase que os catro modelos admitan carga sen fíos de 15 watts usando o estándar aberto Qi2, o que podería permitir unha gama máis ampla de dispositivos de carga sen fíos.

O cambio máis importante en todos os modelos de iPhone 15 será o cambio do conector Lightning a un porto USB-C. Este cambio probablemente sexa impulsado pola presión da Unión Europea, que adoptou USB-C como estándar de carga común. Non está claro se o USB-C se implementará a nivel mundial ou só na UE, pero é moi probable que todos os novos modelos de iPhone veñan cun porto USB-C.

Espérase que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max teñan cambios significativos. Os modelos Pro terán cadros feitos de titanio en lugar de aceiro inoxidable, reducindo o seu peso. Tamén estarán alimentados polo novo chip A17, o silicio máis pequeno de Apple ata a data. Os marcos de pantalla máis finos e un porto USB-C que admite velocidades de datos máis rápidas están entre as funcións previstas.

En canto ás actualizacións da cámara, o iPhone 15 Pro Max pode incluír unha nova cámara de telefoto óptica de 6x que melloraría as fotos ampliadas con mellores detalles, resolución e rango dinámico.

A medida que aumenta a expectación, os entusiastas de Apple agardan ansiosos o evento Wonderlust para ver que novas e interesantes melloras traerán o iPhone 15 e os Apple Watches.

