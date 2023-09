By

Apple prepárase para o seu esperado evento anual, que terá lugar no famoso Steve Jobs Theatre de California. Aínda que os detalles específicos permanecen en segredo, os entusiastas da tecnoloxía agardan ansiosos a presentación da liña do iPhone 15, o último Apple Watch e as posibles actualizacións de software de iOS.

Denominado "Wonderlust", o evento está programado para comezar o 12 de setembro de 2023 ás 10:30, hora estándar da India e ás 10:90, hora do Pacífico. O evento, cunha duración aproximada de XNUMX minutos, contará cun discurso pregravado do CEO de Apple, Tim Cook.

Para aqueles que estean ansiosos por presenciar este espectáculo, Apple ofrece varias opcións para sintonizar. Os subscritores de Apple TV poden ver o evento en directo nos seus dispositivos. Ademais, Apple transmitirá o evento na súa páxina oficial de YouTube, garantindo a accesibilidade aos espectadores sen Apple TV. Os usuarios do navegador web tamén poden ver o evento visitando o sitio web de Apple.

Os rumores abundan a medida que se achega o evento, deixando entrever as posibles sorpresas que Apple ten reservadas. Un rumor notable suxire que o iPhone 15 Pro pode ser máis lixeiro empregando titanio de grao 5 para o marco medio en lugar de aceiro. Outra posibilidade intrigante xira na transición de Apple do cable de carga Lightning ao porto USB-C máis frecuente, posiblemente motivado por unha normativa da Unión Europea que insta a cables de carga estandarizados.

Ademais dos novos aparellos, os expertos prevén a presentación do Apple Watch Ultra 2 e unha funda compatible con USB-C para os AirPods Pro. Ademais, hai previsión de posibles actualizacións no próximo iOS 17.

O evento de Apple é sempre un momento histórico para os entusiastas de Apple, que ofrece a oportunidade de presenciar a culminación dos esforzos innovadores de Apple.

Definicións:

- Liña de iPhone 15: a nova serie de iPhones lanzada por Apple en 2023.

– Apple Watch Ultra 2: o rumoreado sucesor da actual liña de reloxos intelixentes de Apple.

– iOS 17: a nova versión anticipada do sistema operativo móbil de Apple.

2. Sitio web de Apple (https://www.apple.com)