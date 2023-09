Evento de Apple 2023: todo o que necesitas saber

O moi esperado Evento de Apple 2023, titulado "Wanderlust", terá lugar o 12 de setembro de 2023 ás 10:00 PT. Este evento mostrará unha variedade de produtos novos, incluíndo o iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 e moito máis. Moita xente está agardando ansiosamente o lanzamento destes novos dispositivos, especialmente o iPhone 15 Ultra, que se rumorea que fará aparición.

O Apple Event 2023 estará dispoñible para a transmisión en directo en Apple TV e Apple.com, o que permitirá aos espectadores estar ao día dos últimos anuncios de produtos. Os horarios do evento variarán segundo o país. Unha vez que se lancen os produtos, estarán dispoñibles as reservas previas e a entrega pódese esperar nuns días.

A liña de produtos para o Apple Event 2023 inclúe iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra ou Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 e moito máis. Estes dispositivos ofrecen unha variedade de funcións e melloras que seguramente entusiasmarán aos entusiastas da tecnoloxía.

Os horarios por país para o Apple Event 2023 son os seguintes: Estados Unidos (10:00 PT), Europa (10:00 PT), India (10:30 IST), Australia (10:00 PT), Canadá (10:00 PT), Reino Unido (10:00 PT), Emiratos Árabes Unidos (10:00 PT), Rusia (10:00 PT) e China (10:00 AM PT).

Espérase que o lanzamento do iPhone 15 no Apple Event 2023 sexa un momento destacado. O iPhone 15 virá en diferentes variantes, como o iPhone 15 Pro e Pro Max, atendendo ás diferentes preferencias dos usuarios. Se rumorea que o prezo de lanzamento do iPhone 15 rondará as 80,000 rupias, polo que é un dispositivo de gama alta.

Ademais, o Apple Event presentará o Apple Watch Series 9, que inclúe un sistema operativo actualizado chamado WatchOS 10. Os usuarios poden esperar unha serie de novas funcións e melloras nesta última versión do Apple Watch.

Para ver o Apple Event 2023 en directo, os espectadores poden visitar apple.com ou acceder ao evento a través da aplicación Apple TV ou YouTube. Estas plataformas ofrecen a oportunidade de presenciar o evento mentres se desenvolve, ofrecendo unha visión de primeira man dos últimos produtos e anuncios.

En conclusión, o Apple Event 2023 é moi esperado e promete novos dispositivos e funcións interesantes. Os entusiastas da tecnoloxía de todo o mundo agardan ansiosos o evento, polo que é imprescindible para os fans e consumidores de Apple.

Fontes:

-Apple.com