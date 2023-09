Apple planea substituír o cargador Lightning por USB-C para o iPhone 15

By

Espérase que Apple anuncie o iPhone 15 nuns días, e un dos cambios significativos previstos é a substitución do cargador propietario Lightning por carga USB-C. Este cambio está aliñado coa lexislación recente aprobada pola Unión Europea, que esixe que dispositivos como teléfonos intelixentes e tabletas admitan a carga USB-C para 2024.

O paso á carga USB-C ten como obxectivo axilizar o proceso de carga en diferentes dispositivos e marcas, permitindo aos usuarios mesturar e combinar dispositivos e cargadores de diferentes fabricantes. Aínda que este cambio considérase un fito para Apple, non é totalmente inesperado xa que a compañía xa adoptou a carga USB-C para os seus iPads e MacBooks.

O vicepresidente senior de mercadotecnia mundial de Apple, Greg Joswiak, expresou previamente a resistencia da compañía ao cambio, citando o valor e a omnipresencia do cargador Lightning. Non obstante, o cumprimento do mandato da UE fíxose necesario, aínda que Apple cría que podería haber un mellor enfoque ambiental.

Cambiar a USB-C supón retos financeiros para Apple, xa que a compañía aproveitou a venda de cables Lightning e accesorios relacionados. O paso a USB-C afastaría a Apple do seu ecosistema pechado, xa que USB-C é un estándar máis aberto. Apple podería contrarrestar isto creando o seu propio cable USB-C de marca que ofreza unha mellor compatibilidade e un rendemento de carga máis rápido específico para iPhones.

Aínda que aínda non se sabe se todos os modelos de iPhone 15 terán USB-C ou se será exclusivo dos dispositivos Pro, a dispoñibilidade de cables de carga USB-C non debería ser un problema para os usuarios. Moitos dispositivos móbiles, incluídos os propios iPads e MacBooks de Apple, xa usan cables USB-C. A longo prazo, espérase que o sistema de carga universal beneficie aos usuarios, simplificando o proceso de carga e reducindo o número de cables necesarios.

Apple tamén pode considerar a carga sen fíos, pero actualmente, a tecnoloxía é máis lenta que a carga por cable. Independentemente, a transición a USB-C para o iPhone 15 considérase un paso importante cara a unha experiencia de carga máis estandarizada e cómoda para os usuarios.

Fontes: CNN

Definicións:

Cargador Lightning: o cargador propietario de Apple introducido en 2012 co iPhone 5, que permite unha carga máis rápida e presenta un deseño reversible.

Carga USB-C: un estándar de carga universal que permite a subministración de enerxía e a transferencia de datos cun só cable, que ofrece máis compatibilidade entre varios dispositivos e marcas.